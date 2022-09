¿Cómo Francisco Quispe pasó de ser ambulante a convertirse en el ‘rey de las máquinas textiles’ de Gamarra?

En el emporio de Gamarra se pueden encontrar diversas historias de empresarios, quienes a pesar de todos los obstáculos que se les presentó en la vida, salieron adelante y hoy en día tienen su propio emprendimiento. Tal es el caso de Francisco Quispe, quien es considerado como el ‘rey de las máquinas textiles’.

Así como miles de peruanos del interior del país, Francisco arribó a la capital con el fin de buscar un futuro mejor. Por supuesto, aunque el camino no fue fácil, finalmente logró establecer su propia empresa. Conoce a continuación su historia y cómo se convirtió en un hombre de negocios con éxito.

De Cusco a Lima

Francisco nació en la ciudad imperial de Cusco y una gran parte de su adolescencia la pasó en Puerto Maldonado. Gracias a su madre, a quien vio trabajar como ambulante desde que él era pequeño, empezó a interesarse por las ventas y aspirar a una mejor estabilidad económica.

Francisco Quispe cuenta con tres negocios en diferentes rubros. Una de ellas es 'Maquiparts'. Foto: Trome

Cuando cumplió 18 años, viajó a Lima y vivió junto a sus tíos, quienes lo acogieron en su hogar y le dieron la libertad de trabajar y aprender. Tras la muerte de su madre y con tres hermanos a su cargo, empezó a trabajar arduamente para apoyarlos. Empezó vendiendo repuestos y luego se volvió ambulante en Gamarra, donde vendía golosinas y refrescos.

El espíritu emprendedor

Cuando Francisco trabajaba en el negocio de sus tíos, vio que no había un lugar donde pudieran encontrar todo. Por ello, se le ocurrió poner un local, pero para lograrlo, debía de trabajar mucho.

Con el fin de tener su propio emprendimiento, dejó de estudiar contabilidad, así como su trabajo y comenzó con la venta ambulatoria. Si bien, se privó de muchas cosas cuando era joven, ante la falta de su madre y con tres hermanos, Francisco solo pensaba en lograr una solvencia económica y superarse.

El inicio de Maquiparts

Fue en ese lapso en el que era ambulante donde conoció a su esposa, quien era su vecina, y decidieron juntarse para emprender. Ella era costurera y experta en el tema textil. Fue así como iniciaron una sociedad. Aunque no fue sencillo porque no tenían un apoyo económico ni el capital suficiente para importar mercadería, con trabajo duro pudieron sacar su negocio adelante.

Maquiparts es una importadora y distribuidora de repuestos y maquinarias. Foto: Maquiparts/Facebook

Según Francisco, la clave de su éxito es pensar en el cliente: “tomar una decisión (para emprender un negocio) y ser constantes, pensar en el cliente, saber de la necesidad que tiene, en qué podemos ayudar, el cliente está dispuesto a recibir algo más, y eso hacíamos”, indicó en una entrevista para Trome.

Gracias a todo el esfuerzo que hizo a lo largo de su vida, hoy es dueño de ‘Maquiparts’, empresa dedicada a la venta de máquinas para el rubro textil y repuestos. También incursionó a otros rubros como la inversión de inmuebles, por lo que ahora tiene tres emprendimientos en total.

“Las dificultades no son una justificación para no salir adelante, hay oportunidades en el Perú, el problema está en la decisión, las cosas las queremos fáciles, y lograr el éxito es complicado. No debemos renunciar, hay que esforzarse”, indicó el empresario sobre aquellos peruanos que se quejan de la crisis económica.