El Palacio de Gobierno de Perú, conocido también como la Casa de Pizarro o la Casa de Gobierno, tuvo sus orígenes en 1535 con la fundación de la Ciudad de Lima y la construcción de un solar por parte de Francisco Pizarro. ¿Qué se dice sobre la posible existencia de ‘fantasmas’ en este lugar histórico?

Debido a las declaraciones del expresidente del Perú Martín Vizcarra, en entrevista con Mónica Delta para “Punto final” en el 2020, la teoría de la existencia de los fantasmas en el sitio mencionado ganó popularidad en redes.

“ Al inicio no me gustaba (Palacio de Gobierno). Escuchaba que penaban, ruidos y todo eso (...). Pero ya me hice amigo de los fantasmas”, expresó Martín Vizcarra sobre vivir en Palacio de Gobierno. En ese sentido, presentamos una recopilación de las tragedias que ocurrieron con el pasar de los años que inspiraron la teoría sobre posibles ‘fantasmas’ en la Casa de Gobierno.

¿Qué pasó en Palacio de Gobierno?

El 26 de junio de 1541, ocurrió el primer hecho trágico registrado en Palacio de Gobierno. Un grupo de almagristas ingresó violentamente a la entonces Casa de Pizarro para buscar venganza por la muerte de Diego de Almagro, exsocio de Francisco Pizarro que fue asesinado poco antes por orden de él.

De esta manera, no solo falleció Francisco Pizarro, sino también Francisco de Chávez, Francisco Martín de Alcántara, Juan de Vargas, García de Escandón, Francisco Gaitán y tres almagristas.

Ilustración del ataque de Almagristas a Francisco Pizarro en el Palacio de Gobierno. Foto: Lima la única

Tras la muerte de Francisco Pizarro, Palacio de Gobierno pasó a ser posesión de la Corona española por una deuda que Pizarro tenía pendiente, por lo que se convirtió en el Palacio de los Virreyes. Según el blog “Lima la única”, siete virreyes fallecieron en el lugar histórico en casi 300 años. Entre los casos más recordados se encuentran los siguientes:

En 1564, el cuarto virrey, don Diego López de Zúñiga y Velasco, fue encontrado golpeado en la madrugada en una calle cercana a Palacio de Gobierno y falleció en este el 19 de febrero de dicho año.

En 1583, el sexto virrey, don Martín Enríquez de Almanza, falleció en Palacio de Gobierno tras ser diagnosticado de apoplejía y parálisis muscular.

En 1672, el 19.º virrey, don Pedro Antonio Fernández de Castro, murió a los 40 años y su corazón se colocó a los pies de la imagen tutelar de la Iglesia de Desamparados que él ayudó a construir. Se ubicaba donde hoy se encuentran los jardines de la parte posterior de Palacio de Gobierno.

En 1705, el 23.º virrey, don Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, conocido como ‘Brazo de Plata’ por su prótesis, murió de una enfermedad desconocida. Su prótesis se exhibe actualmente en el Museo de la Catedral de Lima.

Durante dichos años, las cárceles de Lima se ubicaban en Palacio de Gobierno, por lo que también adoptó a los delincuentes bajo su techo. Además, la Casa de Gobierno ha sobrevivido a seis terremotos, tres incendios y cuatro saqueos, los cuales casi destruyeron el edificio.

Con el inicio de la República del Perú en 1821, hubo revoluciones por la incertidumbre política. Debido a que estas no eran manifestaciones pacíficas, se colocaron armas en la Plaza Mayor de Lima. Es por ello que esta pasó a conocerse como plaza de Armas.

Plaza de Armas de Lima en 1860. Foto: Lima Histórica

Estos son los acontecimientos impactantes que ocurrieron en Palacio de Gobierno una vez iniciada la República del Perú:

En 1872, el presidente José Balta fue secuestrado por los hermanos Gutiérrez para luego ser presuntamente asesinado por los hermanos Gutiérrez.

Entre 1881 y 1883, Palacio de Gobierno fue ocupado por tropas chilenas durante la Guerra del Pacífico. Antes de que estas se retiraran, los soldados chilenos saquearon el lugar y se llevaron objetos de valor, dos cañones, retrato de virreyes y presidentes.

El 6 de diciembre de 1884, ocurrió un lamentable incendio en Palacio de Gobierno que acabó con archivos importantes del Tribunal Mayor de Cuentas que databan desde el siglo XVI.

La guerra civil peruana de 1894 también dejó fallecidos en Palacio de Gobierno, cuando los soldados del presidente Andrés Avelino Cáceres interceptaron a las fuerzas de Nicolás de Piérola.

Palacio de Gobierno durante la rebelión de Nicolás de Piérola en 1895. Foto: archivo de la Biblioteca Nacional del Perú

¿Existen ‘fantasmas’ en Palacio de Gobierno?

Aunque no se ha comprobado la existencia de ‘fantasmas’, trabajadores de Palacio de Gobierno han comentado, con el paso de los años, la aparición de sombras, voces extrañas, puertas que se cierran solas, etc. A ello se suma la declaración de Martín Vizcarra sobre posibles ‘fantasmas’; sin embargo, esto no ha sido registrado y no existe prueba alguna de su existencia.