¿Qué canciones fueron censuradas luego del atentado a las torres gemelas, el 11 de septiembre?

El atentado a las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, dejó dolorosas pérdidas e innumerables daños en Estados Unidos. Debido al ataque terrorista que sufrió el país, el espíritu nacionalista despertó y se realizaron varios cambios para mejorar el ánimo de la población. Por ello, algunos sectores se vieron afectados, como la industria musical, que tuvo que vivir la censura de varias canciones.

El veto de melodías, temas y títulos se dio para diversos artistas. Esto fue conocido como el memorando del Clear Channel, en referencia a la empresa Clear Channel Communication que, en el 2001, era dueña de más de 1.200 emisoras en Norteamérica.

Después del atentado, la compañía dio a conocer, rápidamente, una lista de 150 canciones que podían herir la sensibilidad del público. De esta manera, temas relacionados con atentados terroristas, exceso de autoridad de la Policía, Nueva York, entre otros, dejaron de sonar en las radios.

Entre los hits que fueron censuradas se encuentra “New York, New York” de Frank Sinatra. Esta canción emblemática del popular músico dejó de ser tocada tras el atentado por referirse a la ciudad.

The Strokes también fue un grupo que fue censurado por “York city cops”, sencillo de su primer disco de estudio. Esto se dio con el fin de evitar atacar al cuerpo de la Policía; ya que, debido a su esfuerzo en el atentado del 11 de septiembre, eran sinónimo de valentía y orgullo.

The Beatles también integró la lista por “Ticket to ride” y la referencia a aviones, viajes y vuelos. Lo mismo sucedió con el sencillo de Elton John “Rocket man” o “Learn to fly” de Foo Fighters.

Las canciones con mensajes en contra del sistema o que incentivan a la guerra igualmente fueron parte de la selección. Entre ellas se hallan “Seek & destroy” de Metallica, “Run like hell” de Pink Floyd, “Sweating bullets” de Megadeth, entre otros.

“Imagine” de John Lennon también fue una de los temas que fue censurado debido a llamar la paz en las personas, situación que Estados Unidos no vivía por el atentado del 11 de septiembre.

La lista, según mencionó Clear Channel Communications, no buscaba ser una orden corporativa, sino una especie de invitación para cambiar las programaciones radiales.

“A raíz de esta terrible tragedia, la comunidad empresarial de la nación está respondiendo con cierto grado de hipersensibilidad (…). Valoramos y apoyamos a la comunidad de artistas”, mencionó Mark P. Mays —expresidente de la cadena— acerca del comunicado que dio a conocer la noticia de la censura.