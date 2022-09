¿Quién fue el ‘Monstruo de Armendáriz’, el hombre ejecutado por un crimen que no cometió?

Históricamente, la ley peruana ha estado envuelta en varias polémicas, ya que ha habido casos que nunca terminaron de resolverse, al igual que sentencias controversiales que la ciudadanía recuerda hasta el día de hoy.

Uno de los juicios más sonados es el de Jorge Villanueva, apodado como el ‘Monstruo de Armendáriz’ por una acusación de homicidio en los años 50. Fue ejecutado por pena de muerte, pero luego se comprobó un error judicial que determinaría su inocencia.

Este asunto es muy recordado en Perú, sobre todo porque se asocia con el racismo y clasismo de la sociedad de esa época, que desafortunadamente jugó en contra para el único involucrado. En esta nota, te presentaremos los detalles más importantes de suceso.

¿Quién fue el ‘Monstruo de Armendáriz’ y por qué tenía ese nombre?

Jorge Villanueva Torres, también conocido como el ‘Monstruo de Armendáriz’, fue un delincuente que se ganó mala fama por los robos que realizó en distintos puntos de Lima, sobre todo en Barranco, donde tuvo un mayor registro de hurtos de carteras y otros artículos. Era conocido en ciertas comisarías y ya había estado en prisión en repetidas ocasiones.

El apodo impuesto se debió a un crimen en el que estuvo presuntamente fue involucrado, el cual partía desde un secuestro hasta el asesinato de un niño. Resulta que el 7 de setiembre de 1954, Julio Hidalgo Zavala, un infante de tan solo 3 años, salió de su hogar y desapareció de la vista de sus padres. Tras un rato de búsqueda, dos estudiantes encontraron el cuerpo sin vida del niño en una parte de la Quebrada de Armendáriz.

Villanueva fue acusado de esta muerte por tener varios antecedentes en la zona de los hechos, por lo que posteriormente un gran número de personas lo llamaría monstruo. Quedó así con el mote de ‘Monstruo de Armendáriz’ por parte de la prensa y los ciudadanos.

Jorge Villanueva Torres fue incriminado por la muerte de un niño. Foto: Archivo LR

¿Por qué se le acusó a Jorge Villanueva?

Todo comenzó luego de la muerte del infante Julio, quien era hijo de Abraham Hidalgo y su esposa Fausta. Desconcertados por el deceso de su menor, los Hidalgo comenzaron la pesquisa del posible culpable. Fue ahí cuando apareció Uldarico Salazar, un turronero que trabajaba cerca de la casa en la que vivía la familia del niño, quien declaró para la Policía que uno de los sospechosos era un sujeto negro y alto que le habría comprado turrón para persuadir al niño.

Tras esta afirmación, la Policía le mostró a Salazar diferentes fotos de hombres que podrían ser los victimarios. El turronero señaló la fotografía de Jorge Villanueva, a quien luego se citaron para examinarlo y que responda varias preguntas. Cuando los agentes policiales juntaron a Villanueva y Salazar, este último no dudó en culparlo: “Es él, lo identifico porque cuando me pagó pude notar que tenía un dedo torcido”, detalló en la acusación.

Con esta delación, Villanueva quedaba como el supuesto culpable, aunque la pena la empezó a pagar antes de su veredicto, pues la propia sociedad y la prensa lo bautizaron como el ‘Monstruo de Armendariz’. En tanto, el clasismo y racismo no demoraron en hacerse presente, pues un grupo de la sociedad limeña aclamaba la aplicación de pena de muerte para el sospechoso de piel morena, incluso sin haber empezado el caso.

El "Monstruo de Armendariz" se declaró inocente en múltiples ocasiones. Foto: Archivo LR

¿Cuál fue la sentencia final para el ‘Monstruo de Armendáriz’?

Una vez acusado, Villanueva tendría que afrontar un proceso judicial con una posible sentencia de pena de muerte. El caso sería tomado por el abogado Carlos Enrique Melgar, quien en principio logró retirar el cargo por violación debido a insuficiencia de pruebas.

Asimismo, el defensor precisó que la presunta confesión de su cliente se desarrolló bajo un contexto de presión moral, ya que Villanueva confirmó que, en caso se autoculpe, se le prometió una condena menor. A pesar de ello, Uldarico Salazar, el testigo más directo hasta entonces, juró que el acusado era el asesino.

Para sorpresa de muchos, el caso se prolongó dos años más, precisamente hasta el 8 de octubre de 1956, cuando se dictó la resolución final. Lamentablemente, para Villanueva, sus antecedentes y la acusación de Salazar bastaron para que, a falta de más pruebas, se le condene a pena de muerte por haberlo encontrado como el culpable del homicidio. Cabe resaltar que este dictamen se rigió dentro del marco de la Constitución de 1933 para delitos de este tipo.

Un detalle que se convirtió histórico con el paso de los años fueron las palabras de Villanueva durante la lectura de su sentencia. “Yo he cometido muchos delitos, he sido un hombre malo, pero este crimen no me pertenece”, exclamó sabiendo lo que le deparaba. El fallo se confirmó el 9 de diciembre de 1957, por lo que era cuestión de días para ejecutarlo.

A tempranas horas del 12 de diciembre de 1957, Jorge Villanueva fue trasladado a la Penitenciaría de Lima para ingresar al madero de fusilamiento. Serían hasta ocho los disparos que acabaron con la vida del ‘Monstruo de Armendariz’.

¿Qué probó su inocencia años más tarde?

El asunto no acabó ahí. En 2004, el médico forense que dirigía la Morgue Central, Víctor Maúrtua, reveló una nueva interpretación para las causas de la muerte del niño Julio Hidalgo. “El proceso se basó en una prueba médico-legal manipulada dirigida a encubrir la incapacidad de los funcionarios”, sostuvo Maúrtua.

El médico implicado, que también estuvo presente en el fusilamiento de Villanueva, esperó casi medio siglo para revelar que sus investigaciones concluyeron que el menor fue atropellado por un auto y posteriormente se desvaneció, por lo que el ‘Monstruo de Armendáriz’ pagó un delito que no cometió.

Eso no fue todo. Según el diario La Prensa, el recordado testigo Ulderico Salazar habría caído en contradicciones varias veces en medio del caso. La discusión sobre Salazar se agravó cuando declaró lo siguiente: “Espero que la sociedad me dé un trabajo estable para mantener a mis tres hijos”. Provocó que muchos interpreten que dio tal acusación por una recompensa a cambio. El diario La Prensa informó que Salazar se había contradicho más de 30 veces durante el proceso.

De igual modo, en 2017, el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez citó la posibilidad de absolver a Jorge Villanueva tras su muerte, aunque no se llegó a precisar.