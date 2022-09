Markham: ¿cuánto cuesta la mensualidad en el segundo colegio más caro del Perú?

El colegio Markham tiene más de 70 años de historia y se creó a partir de la iniciativa de un grupo de familias británicas. Esta institución educativa privada, que cuenta con dos campus ubicados en Miraflores y Santiago de Surco, se caracteriza por ser el segundo colegio más caro del Perú, solo por detrás del Franklin Delano Roosevelt.

Algunos de los personajes más conocidos que estudiaron en este centro educativo son el expresidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski o el polémico periodista Jaime Bayly. En ese sentido, te contamos cuánto cuesta la mensualidad en el Markham College.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio Markham?

De acuerdo con información del portal web de Markham, el costo de la mensualidad oscila entre US$ 1.088 y US$ 1.360 . Cabe indicar que luego de estos pagos no habrá cuotas adicionales por concepto de libros, cuadernos, viajes locales, exámenes o para la mayoría de excursiones que realice la institución con fines educativos.

Este monto se paga en 10 cuotas y la primera es denominada matrícula. Así, los 9 pagos restantes se tienen que pagar el último día laboral de cada mes, lo cual inicia desde marzo hasta noviembre.

El colegio Markham cuenta con un campus en el distrito de Miraflores. Foto: Markham College/Facebook

¿Cuál es el proceso de admisión en el colegio Markham?

Los estudiantes que desean ingresar al colegio Markham deben pasar por un proceso de admisión. Así, los escolares que estén en grados menores de segundo de primaria deben seguir el proceso destinado a “Early Years”, mientras que aquellos que están desde dicho nivel en adelante deben seguir otro trámite.

El trámite para ingresar a esta institución implicar rellenar y presentar una solicitud, realizar una visita guiada por las instalaciones de la institución, entrevistas personales a los candidatos en español e inglés. Además, para los que están de segundo de primaria en adelante, deben pasar por evaluaciones escritas de inglés, matemáticas, y castellano.

Tras esto, una vez que el alumno haya conseguido ingresar, deberá pagar una cuota de ingreso. El monto a pagar varía entre US$ 8.550 y US$ 17.500 de acuerdo al grado de estudios al que acceda el escolar, entre otros factores.

Los interesados en estudiar en el colegio Markham deben pasar por un proceso de admisión. Foto: Markham College/Facebook

Exalumnos del colegio Markham