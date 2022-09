Carlos Vílchez y Carlos Álvarez: ¿cuál es el origen de su rumoreada enemistad?

Hace unos años, Jorge Benavides y Carlos Álvarez fueron el dúo cómico más popular de la televisión peruana. Sin embargo, pese a que ambos hacían reír al público con su talento, en 2011 tomaron rumbos separados y no volvieron a trabajar juntos. En la actualidad, el hermano de Alfredo Benavides labora en “JB en ATV” con Carlos Vílchez, quien tendría una presunta enemistad con el recordado Galán García.

Recientemente, Álvarez y Benavides compartieron una fotografía que encendió las redes sociales, puesto que ambos aparecen en una sala acompañados del productor de TV Ney Guerrero. Esto ha hecho que los usuarios especulen sobre una posible colaboración. No obstante, quien no estaría feliz con esta decisión es la famosa ‘Carlota’ porque, años atrás, afirmó que no trabajaría con él. Conoce qué pasó entre ellos y por qué hoy en día no tendrían una buena relación.

Carlos Vílchez marca distancia de Carlos Álvarez

En 2018, Carlos Álvarez tuvo un inesperado reencuentro con Jorge Benavides en “El wasap de JB”, ya que los dos aparecieron juntos tras ocho años de distanciamiento, haciendo uno de sus sketches más exitosos: “Alejandro Choledo y Eliane Karpa”.

Todos los televidentes se alegraron por volver a ver al dúo nuevamente juntos; sin embargo, Carlos Vílchez, quien en ese entonces era parte del programa humorístico de Latina, reveló en una entrevista que, si en caso Álvarez se uniera a “El wasap de JB”, él renunciaría inmediatamente.

“Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él… Trabajé un mes, creo, pero no me agrada. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él”, declaró el comediante para Capital TV.

Carlos Álvarez le responde a Carlos Vílchez

Poco después de que Vílchez se refiriera así sobre el recordado Alejandro Choledo, en una entrevista para Radio Capital, Carlos ´Álvarez también se pronunció sobre este hecho, pero no dio ningún detalle al respecto.

“Sobre ese punto no tengo ningún comentario, ninguno”, indicó el humorista un poco fastidiado y no volvió a abordar más el tema.

Carlos Vílchez no renunciará a “JB en ATV” ante presencia de Carlos Álvarez

Carlos Vílchez rompió su silencio ante la llegada de Álvarez a “JB en ATV” para “El especial”. Según indicó el imitador, si bien hay varios personajes que le agradan del conductor, su humor es diferente, puesto que a él no le gusta la política, a diferencia de su colega.

“No, no puede haber química con alguien que no he trabajado. Lo expliqué claramente. Carlos tiene, por lo menos, seis o siete personajes que a mí me agradan, también dije que me gustaba mucho lo de las viejas de La Molina, monseñor Durand, el general Donayre, pero yo no podría trabajar con él porque tiene un humor diferente, recontrapolítico. A él le gusta la política, sabe mucho de eso. Yo no. Para empezar, odio la política, nunca me he metido ni me meteré en política. Entonces, no creo que podamos trabajar juntos porque él hace política”, declaró para Trome.

Carlos Vílchez y Carlos Álvarez mantienen una enemistad de varios años. Foto: composición LR/Instagram/Carlos Vílchez/Carlos Álvarez

También precisó que jamás ofendió a Carlos Álvarez y que, con Jorge Benavides, sí tienen buena química porque han laborado a la par por años.

“Entonces, no creo que podamos trabajar juntos porque él hace política. Jorge sí encaja conmigo porque nos conocemos de años, hacemos sketches que son de cosas de la vida real, de la vida cotidiana y hasta ficción. Ojo, nunca dije que él sea un mal imitador, no sé por qué la gente insulta sin saber lo que uno dice. Lo vuelvo a repetir, no he dicho que Carlos sea un mal imitador, simplemente él hace política y yo no sé hacer política. Tampoco soy imitador, soy actor. Entonces, no creo que podamos trabajar juntos”, agregó.

Finalmente, aseguró que no podría laborar con Álvarez porque no se sentiría cómodo y daría un paso al costado.

“Él está trabajando en un programa aparte con Jorge. Si trabajáramos juntos, no tendría química con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas sé cómo se llama el presidente”, sentenció.