‘Marciano’ Cantero: ¿cuál es la historia detrás de “Lamento boliviano”, el hit de los Enanitos Verdes?

Horacio ‘Marciano’ Cantero, vocalista de los Enanitos Verdes y uno de los íconos del rock en español, falleció la noche del 8 de septiembre a causa de una complicación renal. El artista es recordado por interpretar grandes éxitos como “Tus viejas cartas”, “Tu cárcel”, “Devuélveme a mi chica” y “Lamento Boliviano”.

Este último tema, especialmente, fue uno de los más famosos. Contrario a que muchos creen, no fue creada por los Enanitos Verdes, sino por un grupo argentino llamado Alcohol Etílico. Este cover no solo se ha vuelto una constante en fiestas y conciertos, sino que guarda una serie de teorías por su particular y abstracta letra. Conoce qué historia esconde.

¿Cuál es la historia de la canción “Lamento boliviano”?

Los autores de “Lamento Boliviano” nunca revelaron el porqué del título de la canción, ya que, además de un pequeño verso (“soy como un lamento boliviano”), no hacen otra referencia a Bolivia en otra parte de la composición. Por ello, con el tiempo, se han creados varias teorías.

Los Enanitos Verdes tienen más de 35 años de carrera musical. Foto: La Tercera

La más arraigada plantea que la letra se inspira en el libro “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez. Esto, por la siguiente frase:

“Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar”. Esas palabras aparecen en un pasaje del libro. Ahí se repite básicamente la misma idea.

Esta teoría se refuerza con una cuestión un poco menos convincente, ya que aseguran que la oración “soy como una roca, palabras no me tocan” se inspira en Santiago Nasar, personaje de la novela que todos sabían que se iba a morir.

Otra versión menciona que la canción es en realidad un homenaje a los inmigrantes bolivianos que, a mediados de los 80, llegaron a Argentina en búsqueda de mejores oportunidades. Al parecer, su arribo a aquel país no habría sido en las mejores condiciones, por lo que se habla de un lamento boliviano.

Sin embargo, esta idea fue rechazada por el propio Marciano en 2017, durante una entrevista al diario Página Siete de La Paz: “Es solo una canción, no pasa nada”.

No obstante, no cabe duda que dicha pieza musical ha logrado calar en los corazones de la mayoría de los latinoamericanos.