La Bistecca cuenta con cuatro locales en la ciudad de Lima que se localizan en San Isidro, Chacarilla, Real Plaza Salaverry y en Plaza San Miguel. Su origen se halla en la capital argentina, Buenos Aires, y es un restaurante por excelencia en cuanto a buffets, pastas y parrillas.

Es uno de los lugares bandera de los famosos ‘all can you eat’. Muchas personas llegan a este establecimiento a degustar lo máximo posible de la amplia variedad de su carta. ¿Cuánto cuesta comer en este sitio considerado uno de los mejores buffets de Lima? Conócelo a continuación.

¿Cuánto cuesta comer en La Bistecca, uno de los mejores buffets de Lima?

La Bistecca es un restaurante que tiene estaciones especializadas en parrillas y pastas. Asimismo, cuenta con otras como: caja china, chancho al palo, cilindro, pizzas, barra cevichera, ensaladas, antipastos, arroces, horneados, platos típicos peruanos, causas, ceviches, postres a la carta, entre otros más.

La manera en la que está enfocado su concepto corresponde a los ‘all you can eat’, propuesta en la que el consumidor cancela una cuota inicial y puede comer de manera ilimitada la especialidad del restaurante. De esta manera, el pago anticipado a efectuar en los locales de La Bistecca responde al valor de S/ 79,50, este precio no incluye las bebidas.

En todos los casos, es preferible reservar con anticipación, puesto que suele ser un lugar bastante concurrido. También puedes acceder a la posibilidad de un descuento a través de la plataforma Cuponidad. Mediante ella, consigues llegar a costearte un buffet completo, que incluye una bebida y un postre a la carta, por el valor de S/ 77,90. La oferta es para tres locales específicos: Real Plaza Salaverry, Chacarilla y San Isidro.

Si optas por realizar una reserva, deberás comunicarte a los números brindados en su página web: www.labisteccalima.com. La atención es de lunes a domingo. Los horarios suelen variar dependiendo del establecimiento a visitar.