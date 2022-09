¿Por qué la mayoría de pantalones de mujeres no tienen bolsillos?

¿Alguna vez has notado que algunos pantalones de mujeres tienen bolsillos diminutos o inexistentes? Estas prendas se caracterizan por tener la costura con la forma de este elemento, pero lo cierto es que se trata más de un componente estético, ya que no son funcionales. Otras, en tanto, tienen pequeños orificios si se comparan con los jeans de los hombres, en los que puede caber una billetera o un celular.

Si bien en la actualidad hay varias empresas en todo el mundo que producen pantalones de mujeres con bolsillos, aún hay ciertos modelos o compañías que persisten en esta práctica, la cual permaneció por décadas en la industria textil.

¿Por qué algunos pantalones de mujeres vienen sin bolsillos?

Los bolsillos en la ropa comenzaron a aparecer a finales del siglo XVII. Sin embargo, solo estaban presentes en las prendas destinadas para los varones. Según reveló el medio BBC en 2016, se trataba de “una época en que la mujer dependía del hombre para llevar dinero y otras necesidades, así que los bolsillos no eran considerados indispensables para ella”.

La escritora de historia de moda Barbara Burman también señala en su libro “Pockets of history: the secret life of an everyday object” que “las frustraciones y limitaciones de las mujeres (impuestas por la sociedad) con el dinero y la propiedad se reflejaron claramente en el alcance restringido de sus bolsillos”, declaró.

Sin embargo, esta práctica tuvo un ligero cambio a mitad del siglo XX. En la Segunda Guerra Mundial, algunos países de Occidente promovieron el uso de ropa “más práctica” y menos ajustada para que más féminas trabajen en las fábricas en lugar de los hombres, ya que estos se encontraban combatiendo en los diferentes conflictos militares. Fue así que empezaron a aparecer bolsillos en las prendas de mujer.

No obstante, luego de este periodo, se popularizaron diferentes modas que apostaban por una ropa más ajustada. Esto hizo que este elemento vuelva a desaparecer de los pantalones o jeans que utilizan principalmente las féminas.

En la Segunda Guerra Mundial, un mayor número de féminas ingresó a trabajar en las fábricas, por lo que apareció la ropa de mujer con bolsillos funcionales. Foto: Xataca

¿Por qué aún hay pantalones de mujeres que tienen bolsillos falsos o diminutos?

En suma, la presencia o ausencia de bolsillos refuerza los estereotipos de género, según precisa el medio español Flooxer Now. “En los varones, han subrayado su libertad y su derecho a la propiedad privada. En las mujeres, han respondido al mandato social de resultar agradable a los demás, algo en lo que se basa la construcción identitaria de este género”, refiere el citado medio.

Ante esta ausencia, han surgido varios emprendimientos que producen pantalones femeninos. Sin embargo, aún se fabrican jeans con bolsillos falsos o diminutos que son poco funcionales.

Pero ¿por qué sucede esto? De acuerdo con la BBC, “algunos se preocupan que los bolsillos afecten la línea de las prendas, haciendo que no se ajusten bien a la figura femenina”. Además, refiere que “una pequeña alteración para incluir un bolsillo costaría apenas un par de dólares por ejemplar, pero, a escala masiva, los fabricantes buscarán, por supuest,o evitar cualquier costo adicional”.

Varios de los pantalones de mujer se caracterizan por tener bolsillos falsos o diminutos. Foto: composición LR/Pixabay

Además, de acuerdo con la revista MAV, la proliferación de bolsos o carteras en los últimos años del siglo XX hizo que los bolsillos aparezcan como componentes innecesarios. Adicional a esto, la llegada de la moda de los jeans a la cadera impidió que se confeccionen estos, puesto que alteraban el acabado final de la prenda.

Esto podría explicar que, a pesar de que actualmente existen varias alternativas de pantalones con estos elementos que son funcionales, aún hay dentro de la industria textil muchos modelos que ofrecen jeans femeninos con bolsillos falsos o diminutos.