¿Cuánto cuesta hospedarse en el Westin, el lujoso hotel de 5 estrellas de Lima?

El hotel Westin es uno de los hospedajes de 5 estrellas que más suelen elegir los artistas y las personalidades internacionales para instalarse cuando visitan el Perú. Este lugar, ubicado en el distrito de San Isidro, Lima, se destaca por ser uno de los más hoteles más lujosos del país. En ese sentido, te damos a conocer cuánto cuesta alojarse en este reconocido rascacielos.

También se distingue por ser uno de los edificios más altos del Perú, ya que cuenta con 30 pisos. Además, resalta por contar con el centro de convenciones más grande del país.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel Westin?

El hotel Westin ofrece una variedad de habitaciones para las personas en sus instalaciones. Además, el precio para instalarse por una noche en uno de sus cuartos varía de acuerdo a la disponibilidad de los mismos en el hotel.

Así, según información de su portal web oficial, consultado el 6 de septiembre de 2022, el costo para hospedarse una noche en una habitación de lujo con una sola cama oscila entre los US$ 218 (S/ 851,07) y US$ 405 (S/ 1.581,11) con impuestos incluidos.

En tanto, la habitación ejecutiva Westin de dos camas puede costar entre US$ 295 (S/ 1.151,68) y US$ 416 (S/ 1.624,06). En cambio, para los miembros, el precio es ligeramente menor, ya que el monto a pagar va desde los US$ 281 (S/ 1.097,02) hasta los US$ 408 (S/ 1.592,83).

El hotel Westin se encuentra ubicado en el distrito de San Isidro. Foto: Hotel Westin

¿Cuáles son las habitaciones más caras del hotel Westin?

Entre las alternativas más caras de este hospedaje se encuentran la suite embassador y la presidencial. La primera de ellas puede llegar a costar US$ 1.265 (S/ 4.938,54) la noche para las personas que no son miembros. Mientras que, en el caso de la segunda alternativa, su precio alcanza los US$ 3.502 (S/ 13.671,76). Cabe indicar que en estos montos se incluyen los impuestos y tasas.

¿Cuándo se inauguró el hotel Westin y dónde está ubicado?

El hotel Westin se inauguró en 2011 y cuenta con una altura aproximada de 120 metros. Este hospedaje de 5 estrellas tiene, además, 30 pisos y se encuentra ubicado en la calle Las Begonias del distrito de San Isidro, en Lima.