Todos aquellos que han asistido alguna vez a una escuela pública en el Perú saben cuál es el diseño del uniforme escolar. En el caso de las niñas, consiste en un jumper con camisa blanca, mientras que los chicos llevan una del mismo color y un pantalón.

Una de las características que más resalta de este uniforme es su color, el cual es un gris ‘rata’ muy distintivo, pues es fácil de reconocer. Si bien todos saben cómo es la indumentaria escolar, seguro muy pocos conocen su historia y cómo llegó a establecerse en los colegios públicos. Te contamos a continuación su origen y quién lo diseñó.

¿Quién diseñó el uniforme escolar peruano?

Según las investigaciones y artículos que retrataron el origen de los uniformes escolares, la autora detrás fue Rosa ‘Mocha’ Graña Garland, considerada como la primera diseñadora de modas del Perú. Ella fue parte de la comisión formada para proponer cómo sería el diseño de la indumentaria escolar en la década de los 70, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.

El uniforme escolar de color gris dejó de ser obligatorio en el marco de la pandemia. Foto: Andina

En aquella época, una nueva Ley General de Educación se avecinaba y en el proyecto de ley respectivo había una norma sobre el “Uniforme Escolar Único”, con el cual todos los escolares de diferentes grados y colegios del país debían vestirse exactamente igual. La justificación era que, de esta forma, no habría diferencias ni excusas para discriminar a nadie por razones culturales, económicas o sociales.

Como el gobierno de Velasco quería que este proyecto tuviera aceptación en la población, acudió a la artista ‘Mocha’, quien decidió que los uniformes debían ser de una tela resistente y un color que no se lograra desteñir con facilidad. El elegido fue el gris ‘rata’, puesto que era resistente a la suciedad y a las lavadas.

El uniforme final para las mujeres quedó así: una camisa de popelina blanca manga corta con cuello en V y una falda con tirantes para las mujeres. Respecto a los varones, tenían que usar un pantalón del mismo color y material, que era el poliéster. Las medias también eran gris ‘rata’.

Con la medida de Velasco, lo único que diferenciaba a un colegio y otro era la insignia escolar, la cual se engancha en el lado izquierdo de la camisa o de la chompa.

El uniforme escolar ya no es obligatorio en Perú, en el marco del retorno a clases presidenciales 2022. Foto: Andina

El uniforme escolar de ‘Mocha’ se quedó por más 3 décadas

Desde la época en la que se instauró el diseño del uniforme escolar de Rosa ‘Mocha’ Graña Garland, por más de treinta años, los colegios públicos no más tuvieron modelos y colores propios más que el gris y el blanco. Sin embargo, ya en la década de los 90, las escuelas privadas sí flexibilizaron sus normas y empezaron a variar el diseño de su respectivo uniforme, mientras que en el caso de los públicos, se siguió con el mismo.

No fue hasta la llegada de la pandemia que finalmente el uniforme escolar gris ‘rata’ dejó de ser obligatorio. Antes de que comenzara el año escolar de este 2022, de forma presencial, el ministro de Educación, Rosendo Serna, afirmó que los escolares podían ir con otra ropa y no necesariamente con su uniforme, pues algunas familias no podían costearlo.