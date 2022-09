¿Qué pasó con Juliane Koepcke, la única sobreviviente del vuelo 508 que se estrelló en la selva peruana?

Juliana Koepcke tenía tan solo 17 años cuando el 24 de diciembre de 1971 se embarcó en el vuelo 508 de la aerolínea LANSA que la llevaría de Lima a Pucallpa. En esta calurosa ciudad, pasaría las fiestas navideñas en compañía de su padre; sin embargo, durante el viaje ocurrió una desgracia: la aeronave voló directamente hacia una tormenta eléctrica. Como consecuencia, terminó estrellándose en medio de la selva peruana.

De las 92 personas que iban a bordo, incluida su madre, ella fue la única que sobrevivió. Durante 11 días, la adolescente caminó sola a través de la selva amazónica, luchando contra el hambre y la desesperación.

La historia del accidente

Según contó Juliane en su libro “Cuando caí del cielo”, ella y su mamá se dirigían a Panagua, un centro de investigación ubicado en Pucallpa que presidía su padre, el biólogo Hans-Wilhelm Koepcke. Era un recorrido de solo una hora, pero, después de 30 minutos, las condiciones climáticas convirtieron el viaje en una inmensa tragedia.

Juliane Koepcke y sus padres. Foto: AFP

“ El piloto no se desvió de la tormenta, sino que voló de frente y se internó en aquella caldera infernal. En pleno día, se hizo de noche a nuestro alrededor. Procedentes de todas direcciones, los rayos cruzaron el espacio sin cesar”, escribió la única sobreviviente.

Dentro del avión reinaba el caos y solo se escuchaban gritos. La turbulencia se imponía y todo se movía. Las valijas se desprendían de los compartimientos y los pasajeros seguían gritando.

Cuando Juliane despertó, estaba sentada en su silla con el cinturón de seguridad abrochado en medio de la vegetación. No había nadie a su alrededor.

Increíblemente, tenía solo heridas mínimas: un corte en el brazo, en su hombro y una clavícula rota. Gracias a ello, pudo armarse de valor y caminar con la esperanza de encontrar personas.

El rescate de Juliane

Tras 10 días de caminata por la jungla, finalmente llegó a un río navegable. Caminó por los manglares hasta dar con una canoa a motor y una choza, que servía de refugio para cazadores.

Juliane Diller Köpcke (Hoy Juliane Diller) es una bióloga y zoóloga alemana nacida en Perú. Foto: El País

Espero ahí por varias horas hasta que los dueños del lugar aparecieron y la llevaron a su aldea, donde le dieron comida y le curaron las heridas más graves.

Al día siguiente, Juliane fue llevada en canoa durante 10 horas de viaje hasta el pueblo de Tournavista, donde le trasladaron en avión hasta Pucallpa para ser internada en el hospital. Allí, se reunió con su padre.

“En mi caminata solitaria de 11 días de regreso a la civilización, me hice una promesa. Juré que, si seguía viva, le dedicaría mi vida a una causa significativa que sirviera a la naturaleza y la humanidad”, puntualizó la mujer, tiempo después, en una charla con The New York Time.

¿Qué pasó con Juliane Koepcke?

Juliane Koepcke estudió zoología y biología. Se especializó en el estudio de murciélagos. Actualmente, vive en Múnich, Suiza, y se desempeña como bibliotecaria en la colección zoológica del Estado de Baviera. Además, dedica su tiempo a la Fundación Panguana, con la que protege áreas naturales e impulsa investigaciones científicas.

En el 2018, escribió un libro en el que cuenta su historia de sobrevivencia. El ejemplar se titula “Cuando caí del cielo”. También participó en el documental “Alas de esperanza” del director alemán Werner Herzog.