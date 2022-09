Freddie Mercury: conoce la fiesta de cumpleaños ‘más loca’ que hizo para grabar un icónico videoclip

Freddie Mercury es un cantante reconocido a nivel mundial. El líder de Queen hoy estaría cumpliendo 75 años y, por ello, recordaremos una de las propuestas más extravagantes y ‘locas’ que hizo para celebrar su cumpleaños en Alemania. Esta fue una fiesta que quedaría en la memoria de las personas no solo por la temática que escogió para tal, sino porque gracias a ella grabó uno de sus más icónicos videoclips, “Living on my own”.

El popular artista es un vocalista, compositor y músico conocido internacionalmente por sus osadas presentaciones en conciertos y las fiestas que realizaba llenas de lujo, por lo que siempre las celebraba a lo grande para compartir su fortuna y amor por la vida. Las personas cercanas a su entorno aseguraban que sus celebraciones eran planeadas a detalle.

¿Cuál fue el videoclip que realizó Freddie Mercury en su fiesta de cumpleaños?

Su cumpleaños número 73 no fue la excepción a sus preferencias, tanto es así que se convirtió en una de las más recordadas por su extravagancia y por ser la ‘más salvaje’ que haya organizado. El 5 de septiembre no solo celebraría su cumpleaños, sino también el icónico videoclip de la canción “Living on my own”.

Este evento inició con una invitación que daba todos los datos que los invitados de Freddie Mercury debían saber. La tarjeta contenía la temática de la fiesta que, según cuenta Jim Hutton en su libro de memorias “Mercury y yo”, fue para festejar sus 39 años. Esta sería de blanco y negro en el club nocturno Henderson’s, en Munich.

Este local fue decorado completamente de los colores que habían escogido para la fiesta. Asimismo, aprovechó el evento para realizar las grabaciones de su canción en solitario “Living on my own”. Este fue documentado por Rudi Dolezal y, según se cuenta, se filmaron más de 50 horas de video.

La fiesta "Black and white" fue la más extravagante que hizo Freddie Mercury. Foto: @_L1vY_/ Twitter

¿Por qué se dice que fue la fiesta ‘más loca’ de Freddie Mercury?

Como se mencionó, Freddie Mercury realizaba diversas fiestas lujosas y divertidas. Por ello, la del 5 de septiembre de 1985 no fue la excepción. En esta, el famoso músico se presentó con uno de sus trajes más icónicos y a la moda. El cantante de Queen lució un leotardo de arlequín en blanco y negro y una chaqueta de estilo militar diseñada por Emanuels, una marca de diseñador reconocida por haber creado el vestido de novia de la princesa Diana de Gales.

Esta celebración representó el desenfreno de las personas. Si bien, cada invitado vistió y se divirtió a su preferencia, hubo momentos en que la euforia pudo desencadenas terribles consecuencias. “Todo lo que había para beber esa noche era champán y más champán. Todos tomamos unas copas, pero Freddie se había pasado por completo. Circulaban drogas y alguien les había dado algún tipo de mezcla peligrosa. Aunque le gustaba la cocaína, no le gustaba experimentar con drogas distintas. Quedó muy destrozado por la experiencia”, contó Hotton en su libro.

La fiesta ‘más loca’ le costó alrededor de 50.000 libras y fue una de las más comentadas entre las celebridades, llegando incluso a generar rumores falsos sobre lo que se vivió en ella.