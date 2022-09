¿Quién es Bill Wurtz, el youtuber que resumió la historia del mundo y la humanidad en solo 20 minutos?

Desde que YouTube se convirtió en una de las herramientas más poderosas para enseñar, educar y entretener, muchos han sido los canales y creadores de contenido que han aprovechado su talento en comedia, edición y demás para hacer videos educativos sobre historia y otros temas que quizá no son tan llamativos en las escuelas, pero que han logrado hacerse viral en la plataforma. Sin embargo, de todos ellos, uno ha destacado por sobre el resto, y su nombre es Bill Wurtz. Aquí te contaremos cómo logró tal hazaña.

Bill Wurtz es conocido principalmente por dos videos, “la historia de Japón” y “la historia del mundo entero, supongo”, publicados en 2016 y 2017 respectivamente. En ambos, este singular youtuber hace gala de su capacidad de síntesis, su ácido sentido del humor y su llamativo estilo musical y de animación que lo han hecho toda una celebridad.

¿Quién es Bill Wurtz?

Bill Wurtz es un youtuber y cantautor norteamericano cuyo nombre completo es William James Wurtz II, nacido en diciembre de 1989. Saltó a la fama repentinamente en 2017 tras la publicación de un video de 20 minutos donde intenta —para muchos, con éxito— resumir la historia del mundo entero a través de llamativas animaciones en un formato corto y satírico.

Wurtz empezó a subir videos a YouTube en 2013. Dado que es músico, la mayoría de su contenido se trata de videos cortos en un estilo de comedia jazz con animaciones visuales comúnmente surrealistas.

Los inicios de Bill Wurtz en Vine

La formación musical de Wurtz es autodidácta, y también domina diferentes instrumentos. Su pasado antes de su fama en YouTube no es del todo conocida, pero logró cierta notoriedad en 2014 cuando comenzó a subir videos a la extinta plataforma Vine.

Vine, al igual que TikTok en la actualidad, era una plataforma que se hizo popular por su formato de videos cortos. Fue allí donde Wurtz logró captar sus primeros seguidores y su fama lo hizo merecedor de su primer premio en los Shorty Awards, en la categoría “tecnología e innovación: raro”.

¿Cuál fue el primer video de YouTube que Bill Wurtz hizo sobre historia?

La historia de Wurtz como creador de contenido tomaría un giro de 360 grados cuando, en 2016, publicó un video titulado “La historia de Japón”.

Sin dejar de lado su estilo caricaturesco, surrealista y sarcástico, Wurtz resumió -en un video de aprox. 9 minutos- toda la historia de Japón desde su formación geográfica y su vasto periodo feudal.

El clip incluye aspectos tanto políticos y militares, como religiosos y hasta sociales. Se hizo viral casi inmediatamente y para 2022 acumula 74 millones de vistas.

“La historia del mundo entero... supongo”

La fama de Wurtz tras la publicación de “la historia de Japón” creció exponencialmente y se convirtió de repente en una celebridad de internet.

Para inicios de 2017, Wurtz dejó de subir videos en su canal y hubo mucha especulación de que estaba trabajando en un gran proyecto.

Todas las sospechas se hicieron realidad el 10 de mayo de ese mismo año, cuando se publicó lo que es hasta ahora su pieza más famosa: “historia del mundo entero, supongo”:

En entrevistas posteriores, como aquella realizada por el canal H3 Podcast, Wurtz reveló que su idea original era realizar el video de la historia del mundo, pero que decidió hacer el de Japón para practicar. A mediados de 2022, “la historia del mundo entero... supongo” ha logrado acumular cerca de 150 millones de vistas.

¿A qué se dedica Bill Wurtz en la actualidad?

Tras la publicación de “historia del mundo entero, supongo”, Wurtz pasó a ser aún más conocido internacionalmente; sin embargo, sus otras actividades se mantienen como un misterio.

Un aspecto a destacar de su actividad como youtuber es que sus videos más famosos no están monetizados. Además, él mismo ha revelado que no desea recibir remuneración por ellos, al menos no de la manera habitual en que YouTube lo hace.

¿Cuánto dinero habría ganado Bill Wurtz por sus videos y por qué no los monetizó?

Se ha calculado que Wurtz habría podido ganar 60.000 dólares únicamente por las 30 millones de vistas que acumulaba a fines de 2019 (según las tarifas de YouTube en 2016) y tan solo por su video de “la historia de Japón”.

En su sitio web personal (billwurtz.com), el creador ha confirmado en diferentes ocasiones que nunca activó los anuncios en sus videos porque estos ya eran “muy pesados de por sí” y que la publicidad solo lo haría peor.

“La historia del mundo entero, supongo” en español

Puedes ver el video doblado al español por un fan (JorgeyGari) en este enlace.

“La historia de Japón” subtitulado en español

Puedes ver el video doblado al español por un fan (JorgeyGari) en este enlace.