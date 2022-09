Modasa: ¿cómo pasó de estar al borde de la quiebra a fabricar buses para el Metropolitano?

Modasa logró constituirse con capitales peruanos en su totalidad. Ha logrado alcanzar el éxito pese a que en un momento de su historia llegaron a pensar en cerrar su negocio. Pioneros en la fabricación de buses de dos pisos y el primer bus eléctrico, han llegado a elaborar unidades de transporte público para el Metropolitano.

Actualmente, Modasa goza de ser una de las empresas del país con mayor prestigio. ¿Cómo logró sobrellevar una crisis financiera y adquirir la notoriedad que posee? A continuación, conoce su historia.

¿Cómo pasó Modasa de la quiebra a fabricar buses del Metropolitano?

Modasa Motores Diesel Andinos S.A. (Modasa) inició labores un 7 de junio de 1974. Los primeros socios fueron AB Volvo de Suecia, Perkins Engine Limited de Inglaterra y Cofide e Induperu. En adelante, los accionistas extranjeros y el Estado vendieron su participación. A días de hoy es en su totalidad peruano.

Un nuevo comienzo empezó el año de 1977, en Trujillo, con la elaboración de motores diesel para camiones Volvo y Dodge. Para el 10 de noviembre tenían una planta de producción de 100.000 m².

En el año 1983 designan al ingeniero Héctor García Bejar gerente general, posteriormente lo dejaron encargado de la empresa, el fin era que él la cierre. De acuerdo a declaraciones que brindó al diario El Comercio, García Bejar aceptó el puesto que le dieron, pero se negó a cerrar la empresa, por ello juntó todo su esfuerzo para hacerla renacer.

“Al cabo de unos años, los accionistas me nombraron gerente general para que cierre la empresa porque estaba media quebrada. Acepté el puesto, pero les dije que no iba a hacerlo. En los almacenes encontré piezas, con las cuales podía fabricar 300 motores. Logré venderlos y conseguí US$ 2 millones. Pagué parte de la deuda de los accionistas y con el dinero restante seguí trabajando”, recordó.

Posterior a ello, en 1990 emprendieron el negocio en la fabricación de grupos electrógenos, pesa a la inestabilidad política y económica. Diez años después, en el 2000, ya en Lima, ensamblan su primer chasis. A partir de ahí transforma sus actividades. Pasa a fabricar chasis vehiculares con motores Perkins y dar servicios de mantenimiento de vehículos comerciales.

Héctor García es el Gerente General de Modasa. En el 2021 crearon una planta de oxígeno. Foto: composición LR/Facebook/MODASA | Motores Diesel Andinos S.A.

El año 2006 sería crucial para Modasa, pues fabricaron su primer bus a gas natural. Dos años después empiezan con la construcción de un complejo industrial dedicado a la fabricación de buses y grupos electrógenos. Con esta nueva planta, incrementa su productividad: de un bus por día pasa a producir seis. Sin embargo, algo más le aguardaba a la historia de esta empresa.

En el 2010 son elegidos por el operador del Metropolitano, quien ya iniciaba actividades. Les pidieron fabricar en total 450 buses, 200 articulados y 250 alimentadores. Héctor García Béjar recordó también para el medio local antes mencionado, que ellos brindaron un prototipo y que a partir de ello fueron elegidos.

“El operador que gana los servicios nos escoge a nosotros, que presentamos un prototipo esperando tener oportunidades. Nos dieron el encargo de hacer 450 buses en seis meses. En ese tiempo, me di cuenta de mi capacidad de trabajo y de cuán importante es el capital humano. Al final, cumplimos con el encargo. Ese fue el mayor reto de mi vida”, mencionó

Ahí no quedaría su historia de éxito, pues en 2020 crean el primer bus eléctrico fabricado en territorio peruano, pese a atravesar una pandemia mundial. En el 2021 fabrican sus primeras plantas de oxígeno, las cuales fueron mandadas a hacer a pedido de Respira Perú.