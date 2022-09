Vivian Baella es una de las referentes del vóley peruano en los últimos años, debido a que fue la capitana de la selección nacional que consiguió la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Sucre 2009 y clasificó al Mundial de Menores Tailandia 2009. De esta forma, se convirtió en la gran referente de una generación conocida como ‘Las matadorcitas’.

Durante varios años destacó como una de las mejores voleibolistas del país, no obstante, optó por retirarse prematuramente debido a la falta apoyo y poco profesionalismo con el que se trata a este deporte en el Perú. Para seguir ligada a su pasión, su primer trabajo fue en la misma Federación Peruana de Voleibol (FPV), aunque su relación no terminó de la mejor manera.

¿De qué trabajó Vivian Baella en la Federación Peruana de Voleibol?

Paralelamente a su carrera como voleibolista profesional, Vivian Baella estudió la carrera de Administración. En una entrevista con el programa “Ventana de Emergencia” del youtuber Carlos Orozco, reveló cuáles fueron sus funciones en su primer trabajo en la FPV.

“ Trabajé en la parte administrativa, estaba a cargo de un área de afiliaciones y transferencias de las chicas de todos los clubes. Me encargaba de verificar que todos los papeles estén correctos, si una chica se iba a otro club, que presente toda la documentación, que se cumplan los pagos. Era meramente papeleo, horario de oficina y después del almuerzo me quería morir ”, contó.

Con la selección peruana, Vivian Baella se proclamó campeona de los Juegos Bolivarianos Sucre 2009 y la Copa Panamericana Juvenil Perú 2011. Foto: archivo La República.

¿Por qué Vivian Baella demandó a la Federación Peruana de Voleibol?

Aunque dedicó toda su vida al vóley y representando al Perú en diferentes campeonatos, el trato de la FPV con Vivian Baella no fue el mejor, debido a que nunca le ofrecieron contrato ni beneficios laborales. En este contexto, lo que la motivó a demandarlos fue su despido de forma arbitraria.

“ Yo estaba por recibo por honorarios, pero estaba a cargo de una oficina, tenía sello y todo. Cuando yo sospechaba que me querían sacar, porque entró una nueva gestión, le pedí ayuda a una amiga de colegio experta en derecho laboral. Ella me aconsejó que le tome foto a todos los documentos, al horario de oficina y que me quede con mi sello. Un vez que me sacan ya tenía todas las pruebas ”, relató.

Vivian Baella actualmente se dedica ser tripulante de cabina en una aerolínea. Foto: composición Gerson Cardoso/GLR/Instagram/Vivian Baella

A pesar de que reunió todas las pruebas, Vivian Baella reveló en la entrevista que en la FPV nunca quisieron conciliar e incluso desestimar un posible juicio.

“ El día que me despiden arbitrariamente quise conversar, pero la presidente de la federación me dijo ‘haz lo que tengas que hacer, si quieres demandarnos, no nos importa’. Al final gané el juicio, tenía las de ganar porque estaba en mi derecho, pero demoró como dos o tres años ”, describió.

Finalmente, la ‘matadorcita’ señaló que ganó tres de las cuatro demandas que le imputó a la Federación: “Estuve tres años y nunca tuve vacaciones. Al final me pagaron lo que me correspondía, vacaciones truncas, CTS y despido arbitrario. Lo único que no gané fue daños y perjuicios, porque continué mi vida normalmente”.

¿Qué es de la vida de Vivian Baella?

Vivian Bella encontró una oferta de trabajo para ser tripulante de cabina en una aerolínea internacional y, desde entonces, se dedica a laborar a bordo de un avión asistiendo a los pasajeros en las necesidades que dispongan durante el viaje. Es importante destacar que estudió Administración y gestión de empresas en la Universidad San Ignacio de Loyola y posee el grado de bachiller.