¿Qué fue de Max Hidalgo, el peruano que ganó el concurso de History Channel con su proyecto Yawa?

Los peruanos brillan en el mundo gracias a su talento y perseverancia. Un perfecto ejemplo es Max Hidalgo Quinto, biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que enorgulleció al Perú tras ganar un concurso internacional de History Channel gracias a su proyecto ambiental Yawa.

El emprendedor social e inventor peruano siempre mostró su iniciativa para hacer cambios sostenibles a favor del planeta y contribuir con las comunidades vulnerables, por lo que hoy en día es reconocido por entidades internacionales como una figura ambientalista de gran influencia. Si bien en la actualidad no ha aparecido en muchos medios, te contamos a continuación que pasó con él y a lo que se dedica ahora.

Los inicios de Max Hidalgo y su premio en History Channel

Max Hidalgo nació Huancavelica. Aunque amaba su tierra natal, cuando solo tenía 13 años sus padres lo enviaron a Lima con el fin que accediera a una mejor educación, la cual, lamentablemente, no podía recibir en la región. “Fue un gran sacrificio para mi familia, pero si no fuera por eso, no estaría donde estoy ahora”, dijo el biólogo a los medios peruanos años atrás.

Cuando el emprendedor culminó sus estudios secundarios, ingresó a la carrera de Ciencias Biológicas de la UNMSM, casa de estudios donde comenzó su más grande proyecto ambiental Yawa, cuyo objetivo principal es llevar agua a las poblaciones vulnerables y con el que también ganó el premio de History Channel, Una Idea para cambiar la historia.

“Cuando hicimos los ensayos, nos dimos con la sorpresa de que el agua estaba tres veces más contaminada que el límite permitido para el consumo humano. Esto fue alarmante, y de ahí partió la idea de poder llevar agua a las comunidades”, declaró Max a la prensa.

¿De qué trata y cómo funciona el proyecto Yawa?

Yawa es un término que está basado en dos palabras en quechua, Yaku y Wayra, las significan agua y viento. Esta propuesta del inventor huancavelicano se diferencia por usar tecnología sostenible no convencional, pues tiene como objetivo conseguir agua a partir de la humedad atmosférica, es decir que puede convertir el viento en agua a través de una turbina eólica que condensa el vapor.

Max Hidalgo junto su proyecto Yawa. Foto: UNEP

Uno de estos sistemas de Yawa, que es capaz de proporcionar agua a una aldea de cien habitantes, puede llegar a costar alrededor de US$ 70.000. Asimismo, en Perú sería muy necesaria, pues es uno de los países latinos con mayor riesgo de sufrir una escasez de agua a consecuencia del cambio climático.

“Hay comunidades que llevan 20 años esperando por el servicio y dependen de camiones que llegan con agua cara y de una calidad cuestionable. Fuimos a un pueblo de 100 habitantes en el sur de Perú, donde el costo estimado de llevar agua corriente a través de tuberías era de un millón de dólares”, relató Hidalgo.

¿Cuáles son los reconocimientos de Max Hidalgo?

A lo largo de su trayectoria ambiental, Max Hidalgo ha sido reconocido por diversas entidades nacionales e internacionales, siendo las más prestigiosas la ONU y History Channel.

Primer premio en el concurso internacional Una Idea para cambiar la historia de History Channel (2007).

Ganador del XVI Concurso Nacional de Invenciones del Indecopi en la categoría de Telecomunicaciones y Electrónica.

Ganador del Premio Eficiencia Energética organizado por DBA Group.

Ganador General de Diseños Industriales en el XVIII Concurso Nacional de Invenciones y Diseños Industriales del Indecopi.

Reconocido con el Premio MET (Mentes Empresariales que Transforman).

Galardonado en 2020 con el premio global Jóvenes Campeones de la Tierra, por la ONU Medio Ambiente.

Max Hidalgo en la actualidad

Según las redes sociales del emprendedor, continúa trabajando con su proyecto ambiental hasta el día de hoy. Incluso a fines de junio de este 2022, Yawa y la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura, se unieron mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional por la sostenibilidad del agua.

Gracias a este acuerdo podrán impulsar acciones coordinadas y en conjunto para desarrollar proyectos sostenibles en agua tales como acceso, uso eficiente, tratamiento y otros objetivos.

“Resolver grandes problemas no siempre requiere gran tecnología. Requiere ideas creativas y grandes compromisos. Nunca dejes de creer en tus propias ideas, porque puedes cambiar la historia”, precisó Hidalgo Quinto a la ONU.