Leao Butrón: ¿qué carreras estudió y qué negocios tiene en la actualidad?

A puertas de jugarse una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, el exarquero blanquiazul Leao Butrón —que campeonó con tres clubes nacionales y destacó con la camiseta de la selección peruana— se pronunció sobre este tipo de encuentros. Aunque hoy en día se le puede ver en su faceta como panelista en un conocido programa, es preciso mencionar que se preparó académicamente y cuenta con un negocio. A continuación, te contaremos de qué carreras se trata.

¿Qué estudió Leao Butrón?

De profesión es administrador de Negocios Internacionales. Posee un máster en Gestión Deportiva y estudió para ser técnico de fútbol. También tiene una escuela con sedes en Surquillo, Breña y San Miguel, donde comparte su experiencia a los pequeños que aspiran convertirse en arqueros.

En una reciente entrevista, comentó que su hermano Jahir Butrón, quien se desempeña como DT, le ofreció ser preparador de arqueros, ocupación que no descarta ejercer en algún momento.

Leao Butrón habló sobre su vínculo con Alianza Lima. Foto: captura Youtube / El Flaco Granda

Agregó que no es ajeno a la coyuntura política y pertenece a una agrupación en la actualidad. “Me encanta la política, estoy inscrito en el PPC, me han tentado para ser regidor, antes quería ser alcalde de mi distrito, ahora no sé”, reveló.

Hasta donde se pudo conocer, estuvo ligado al club Olímpico de Socabaya de Arequipa, en el que fungió de presidente y contó con el apoyo de exfutbolistas como Antonio Meza Cuadra e Ysrael Zúñiga.

Agradecido con Sporting Cristal

Durante la charla que sostuvo con Giancarlo Granda en su programa “Tiempo muerto”, el exfutbolista señaló que siente que su paso por el club rimense no fue como hubiera querido, puesto que reveló estar en deuda con ellos.