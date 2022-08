¿Cuáles son los beneficios de la semilla de moringa y cómo se toma?

Los remedios naturales que vienen de raíces, hojas o semillas como la moringa son consumidos por las personas que se dedican a mantener una dieta balanceada. No obstante, es importante decir que no todo lo que está en internet es totalmente cierto, puesto que en lo que respecta a salud se debe tener cuidado y el respaldo de estudios que garanticen lo ‘anunciado’. Por esta razón, te presentamos los verdaderos beneficios que posee la semilla de moringa y cómo deberías tomarla para evitar cualquier riesgo.

También es llamada “marango”, aunque su nombre científico es Moringa oleifera. Esta planta tiene su origen en el norte de la India, Etiopía, Filipinas y Sudán. Usualmente, se consumen las hojas del ‘árbol de la vida’, aunque existen otros alimentos como la semilla de la cual podemos sacar ventaja.

¿Cuáles son los beneficios de la moringa?

La moringa, conocida como el árbol de la vida, se considera una planta medicinal por sus diversos aportes tanto de proteínas, vitaminas y minerales. El portal médico Medical News Today, indicó entre sus componentes: quercetina, hierro, calcio, potasio, magnesio, fósforo, zinc, carotenoides, polifenoles, ácido clorogénico, vitamina A, B1, B2, B3, B6 y C, entre otros más.

La moringa pertenece al orden de los Brassicales, en la que también está la col y el rábano. Foto: Hierbasyplantasmedicinales

Propiedades de la moringa para el ser humano

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió un artículo científico sobre la moringa, en la que indicaron que estudios en animales demostraron que su consumo regula la glucosa y tiene efecto antibiótico.

Medical News Today, otro portal confiable respecto a temas del cuidado de la salud, plantea las siguientes propiedades asociadas al beneficio del ser humano:

Protege el hígado de los fármacos y los riñones.

Hidratante de la piel y el cabello.

Prevención del desarrollo de edemas.

Ayudan a detener el engrosamiento de las arterias.

Sirve como tratamiento de la anemia y células falciformes.

Protege el sistema cardiovascular.

Cicatrizante natural para heridas y reduce aparición de cicatrices.

Ayuda con trastornos estomacales como constipación, gastritis y colitis ulcerosa.

Gran aliado contra los tumores

En la India se empleaba esta planta como un tratamiento para la prevención de tumores. “Ayuda a detectar y desactivar tumores incipientes”, afirmó el doctor Olson al portal académico de la UNAM.

El árbol de la moringa posee un compuesto llamado nizimicina que puede prevenir la aparición de tumores cancerígenos, señala la página de nutrición Colon Magazine. No solo ello, también se lo asocia al fortalecimiento del organismo por sus vitaminas y nutrientos, lo que incrementa los glóbulos blancos.

Moringa, más conocida como el árbol de la vida. Foto: Salive

¿Para qué es buena la semilla de moringa?

De acuerdo a la plataforma de divulgación académica The Conversation, la semilla de moringa posee un gran potencial nutracéutico. Entre sus bondades están el bajo contenido de almidón, proteínas, ácidos grasos poliinsaturados (omega 3 y 6), minerales, vitaminas, polifenoles, alcaloides y glusinolatos.

Los biocompuestos mencionados sirven para la prevención y el tratamiento de diversas afecciones como la diabetes mellitus tipo 2, anemia, enfermedades cardiovasculares, e inclusive el cáncer.

¿Cómo se toma la semilla de moringa?

De acuerdo al portal de salud Tua saúde, para el adecuado consumo de la semilla de moringa se debe seguir lo siguiente: primero descascararla y luego tragársela como si se tratase de una pastilla junto con un vaso de agua.

¿Cuántas semillas de moringa se deben consumir diariamente?

Lo recomendable es ingerir entre 2 a 3 semillas al día, sin pasarse de las 2 a 3 semanas. Se trata de una planta medicinal que aún continua siendo estudiada, por lo que puede causar efectos secundarios.

La semilla de moringa se caracteriza por ser muy baja en grasas. Foto: Pinterest

Riesgos y contraindicaciones

Según el medio internacional BBC y Tua saúde, no es recomendable que consuman esta planta las mujeres embarazadas o personas con problemas en la tiroides. Asimismo, se debe tener cuidado con individuos que sufran de problemas renales o hepáticos, pues no existe suficiente evidencia científica que indique si es o no beneficiosa en estos casos. Por ello, se sugiere hacer la consulta con su médico.

Asimismo, bajo ningún motivo se recomienda utilizar la raíz de la moringa por tener sustancias tóxicas que están asociadas a la parálisis.

Además, el exceso de consumo de la moringa puede traer efectos secundarios como el aumento de los glóbulos rojos, acidez, pérdida de sueño, náuseas, vomito y diarrea.