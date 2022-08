Leyenda urbana: la historia del vuelo 513 que aterrizó 35 años después con 92 esqueletos a bordo

¡Una historia sorprendente! Supuestamente, hace 33 años, algo muy extraño sucedió en el aeropuerto de Puerto Alegre, Brasil: el vuelo 513, que llevaba perdido más de tres décadas, aterrizó sin ningún inconveniente con 92 esqueletos a bordo, incluyendo el piloto.

Desde que se hizo conocido este caso, las teorías sobre lo que pasó abren un debate entre quienes dan por verídica la historia frente a los que la catalogan como una leyenda urbana, ya que en realidad no existe una prueba confiable que garantice su veracidad, excepto por el informe en el periodico The Weekly World News Tabloid, edición del 14 de noviembre de 1989, que detalla el suceso, pero no incluye el testimonio de ninguno de los empleados del aeropuerto ni de ninguna autoridad.

El vuelo 513

De acuerdo con la publicación, el vuelo comercial 513 de Santiago Airlines despegó de Alemania el 4 de septiembre de 1954 y desapareció en algún lugar sobre el océano Atlántico . Tras una larga investigación, las autoridades concluyeron que la aeronave se estrelló, causando la muerte de todos los pasajeros.

El informe sobre el vuelo 513. Foto: Mysteriesrunsolved

Sin embargo, la mañana del 12 de octubre de 1989, las torres de control del aeropuerto de Puerto Alegre, Brasil detectaron la presencia de un avión muy inusual. Se trataba de un modelo antiguo que desde hace varios años se había dejado de fabricar.

Cuando por fin aterrizó, los empleados del aeropuerto se acercaron para saber de dónde provenía y por qué no habían podido establecer comunicación con la nave durante su aterrizaje. Al abrir las puertas, todo se volvió mucho más extraño, ya que descubrieron 92 cadáveres, incluyendo los cuatro miembros de la tripulación, que todavía permanecían en sus asientos.

La escena más perturbadora fue la del piloto esqueletizado, el capitán Miguel Víctor Cury, quien estaba sentado en la posición intacta y aparentemente todavía agarraba los controles. En ese momento, supieron que se trataba del vuelo 513 que había desaparecido sin dejar rastro hace 35 años.

Se cree que el vuelo 513 entró en un tunel del tiempo. Foto: Mysteriesrunsolved

Se dice que los científicos que se atrevieron a investigar este caso concluyeron que el avión atravesó por una distorsión del tiempo. Sin embargo, el hecho que un cadáver haya podido conducir un avión sigue siendo un misterio.