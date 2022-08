Restaurante La Estancia: conoce a la voz detrás del mítico comercial venezolano

El comercial del restaurante La Estancia es quizá uno de los recuerdos más inolvidables de los años 80 y 90 para muchas personas en Venezuela. El spot, que se emitía especialmente los domingos por la tarde, mostraba imágenes de apetitosas salsas, carnes, mariscos y más; al ritmo de una canción entonada por una elegante voz que ha quedado en los oídos de muchos.

“Solo en La Estancia encontraráaa… el buen sabor del restaurant”, era el remate de este particular jingle, cuyo cantante quizá no era identificado por la mayoría, aunque todos coincidían en su calidad vocal. A continuación, te mostramos quien era la voz de esta pieza publicitaria.

¿Quién es la voz detrás del comercial del restaurante La Estancia?

El cantante del comercial del restaurante La Estancia no es otro que Alí Agüero, vocalista, compositor, arreglista y cuatrista venezolano. Nacido en Maripérez en 1943, integró la agrupación Onda Nueva desde finales de los años 60 y participó como autor en festivales como la OTI y Viña del Mar, pero tuvo, quizá, sus momentos más recordados como intérprete en spots publicitarios.

“Comencé en la publicidad tocando y cantando las canciones de otros productores; infinidad de productos, todos los cigarrillos, Belmont, Astor, producciones de siete cuñas de 30 segundos al mismo tiempo, en cine, radio y televisión”, comentó el músico en una entrevista al blog Postperiodismo en 2010.

Alí Agüero es el cantante detrás del comercial de La Estancia. Foto: DaCapoTV/YouTube

Sobre su experiencia en el comercial de La Estancia, Agüero indicó en un comentario de YouTube en 2016: “El autor de la letra es Manuel Graterol Santander ‘Graterolacho’, cuando era creativo en Ars Publicidad; y yo, Alí Agüero, compositor de la melodía y voz”.

“Un amigo me dio la letra (del jingle) para que grabara una prueba que quería oír en la agencia. (...) Por esta razón, que era una prueba, toque la guitarra y canté en la prueba. Cuando llegue a la productora, pregunté por el señor y le entregué la prueba que estaba esperando. Le dijo a un muchacho que montara la música en la película, que era de un minuto. Y cuando la vio me dijo: ‘Esta misma es’. Le dije enseguida que era una prueba, pero él insistió que estaba muy bien y que era lo que él quería para el video. Si me hubiesen mandado a hacer otra toma definitiva, Guillermo Carrasco sería el cantante del comercial, pero, como era prueba, la canté yo. Y así ha quedado hasta el día de hoy”, agregó.

Ese mismo año, Agüero realizó una nueva versión del famoso jingle para el canal de YouTube DaCapoTV.

¿Qué pasó con el restaurante La Estancia?

Hasta el día de hoy, el restaurante La Estancia continúa atendiendo al público en su local de la av. principal de La Castellana, al costado del hotel Renaissance, en Caracas (Venezuela).