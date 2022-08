¿Te gustaría vivir en el mar? Aunque los cruceros turísticos son una gran alternativa para quienes desean tomar unas vacaciones, una nueva propuesta ha llamado la atención de los amantes del océano. La empresa Storylines anunció la construcción del MV Narrative, el primer crucero residencial ambientalmente consciente en el mundo.

Con departamentos de hasta 133 metros cuadrados, el MV Narrative promete ser la mejor ciudad flotante de lujo. Asimismo, el viaje inaugural de este enorme crucero está previsto para finales del 2024 y recorrerá los 6 continentes.

En esta nota, te informamos cuáles son las características que tendrá el MV Narrative y cuánto costará vivir en este lujoso barco residencial.

Los propietarios de las residencias en MV Narrative podrán invitar huéspedes a bordo del crucero. Foto: Storylines

¿Cómo será MV Narrative, el primer crucero residencial ecológico?

De acuerdo con Storylines, empresa encargada de la fabricación del crucero, el MV Narrative contará con nuevas tecnologías ecológicas, por lo que será el primer barco de su clase en funcionar con gas natural licuado y convertirá sus residuos en energía.

O frecerá a sus residentes 547 departamentos de hasta 133 metros cuadrados , una oficina de correos, un colegio, una biblioteca con más de 10.000 libros, un hospital, un banco y varios espacios de oficina para aquellos que trabajen de manera remota. Sin embargo, el mayor atractivo barco se encuentra en su espacios recreativos.

El MV Narrative promete 20 restaurantes y bares, tres piscinas, una sala de cine, una sala de boliche, un teatro, una granja de jardín hidropónico, un puerto deportivo frente al mar, una pista de atletismo y un centro de bienestar de última generación.

¿Cuánto costará vivir en MV Narrative?

Vivir en esta ciudad flotante no es nada barato. El valor de los departamentos oscila desde los US$ 400.000 hasta los US$ 8 millones. Adicional al precio de compra, los residentes deberán pagar una ‘cuota de alojamiento’ que va desde los US$ 65.000 hasta los US$ 200.000 anuales . Este último será destinado para cubrir los gastos de comida y mantenimiento del barco.

Aunque la mayoría de viviendas están disponibles para la compra directa, también se ofrecen un número limitado de alquileres de las mismas por 12, 24 y 60 años.