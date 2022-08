BBVA: ¿cuáles son los requisitos para tener un agente y hasta cuánto se puede ganar?

El BBVA, entidad financiera que inició sus operaciones en Perú desde el 1951, pone a disposición sus agentes no solo para efectuar transacciones como cliente del banco, sino para realizar movimientos como el pago de servicios de luz, agua, teléfono, cable y otros.

¿Alguna vez te has preguntado los requisitos que debes cumplir para tener un agente de la entidad financiera, pero sobre todo hasta cuánto podrías percibir por convertirte en uno? Conoce las respuestas a esas interrogantes.

¿Cuáles son los requisitos para tener un agente BBVA?

Los requisitos para tener un agente BBVA en tu negocio o local tienen un agregado si es que eres una persona jurídica. De acuerdo con Vanessa Guerra, principal Manager de Canales Físicos de BBVA Perú, estas solicitudes provienen según la normativa dictada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

En cuanto al capital empleado, tu negocio debe tener entre S/ 4.000 a S/ 5.000. Si bien la red es la encargada de dar el sistema, es el negocio el financiador único y principal. Así lo explicó Guerra en conversación con este medio.

“La red que nosotros tenemos, la red que gestionamos, básicamente el negocio es el que coloca el capital. El negocio invierte su propio capital. Aproximadamente estamos hablando de S/ 4.000 a S/ 5.000. Este capital les va a permitir atender las operaciones que vienen a solicitarle los clientes”, mencionó.

“Este capital es 100% del negocio y el banco no le cobra ninguna comisión, etc. (...) El capital solo se utiliza para la atención de operaciones”, puntualizó.

Requisitos para tener un agente del BBVA si soy persona natural

Ser un negocio legalmente constituido y tener licencia de funcionamiento.

Debes contar con un negocio con alto flujo de tránsito.

Estar bien calificado en el sistema; es decir, no figurar con una mala calificación en Infocorp.

Tener un RUC activo.

HR-PU o contrato de alquiler.

Requisitos para tener un agente del BBVA si soy persona jurídica

Aparte de los requisitos presentados por una persona natura, si eres una persona jurídica, debes cumplir los siguientes pasos adicionales.

Vigencia de poderes (15 días)

Testimonio de constitución.

En cuanto al flujo de público, Guerra indicó que es de suma importancia dentro de los requisitos para poder tener y, sobre todo, mantener un agente BBVA.

“Dentro de los requisitos para ser un agente está el capital disponible para atender la demanda de transacciones de los clientes (...), que sea un negocio con atención al cliente, ‘puerta a calle’ como se dice. Que cualquier persona pueda entrar y hacer algún movimiento”, mencionó.

Los requisitos para tener un agente BBVA siguen la normativa de la SBS. Foto: composición LR/Jorge Cerdan Campos/Alonso Balbuena

¿Hasta cuánto se puede ganar con un agente BBVA?

Al tener un agente BBVA puedes llegar a ganar aproximadamente alrededor de S/ 3.500 a base de comisiones. Para llegar a recibir esta cantidad de ganancia primero pasarás por un tiempo de maduración.

Sobre ello, Vanessa Guerra dijo que la cantidad de comisión que paga el BBVA era mayor al de sus competidores. “La cantidad de comisión que pagamos es por transacciones en el agente. Esta comisión está por encima de lo que pagan los competidores, es un 50% mayor a lo que paga la competencia.”

Asimismo, Guerra mencionó que inicialmente le dan al agente BBVA un bono de bienvenida de hasta S/ 150 durante los tres primeros meses. Posterior a esto, el negocio irá escalando con la cantidad de operaciones que realiza hasta llegar al mes número cuatro.

“Nosotros tenemos un tiempo de maduración. Nosotros le damos al agente un bono de bienvenida en el que le pagamos una tarifa flat de hasta S/ 150 durante los tres primeros meses. (...) A partir del cuarto mes nosotros, como banco, le exigimos al mínimo al mes hacer 300 operaciones para poder comisionar, entonces estamos hablando de aproximadamente unas 10 transacciones diarias para poder acceder a una comisión”, afirmó.

Guerra señaló también que el incentivo inicial que brindan es para motivar el crecimiento del agente BBVA y posteriormente ir dejándolo madurar paulatinamente hasta el cuarto mes, en el que ya gana un poco más que en los primeros meses.

“Esto rige a partir del cuarto mes y la comisión va la mínima hasta en aproximadamente unos 300 soles. Como comisión mensual y como máximo el negocio puede generar una comisión de 3.500 soles al mes”, recalcó.

El banco, dijo Vanessa Guerra, hasta ese crecimiento asume el acompañamiento de los agentes con capacitaciones y distintos refuerzos para potenciarlos.

“El banco asume todo lo que es la implementación de los equipos, la implementación de la publicidad, la capacitación constante y personal que perennemente está visitando estos puntos para recoger sus necesidades o reforzar las capacitaciones que tenemos de las funcionalidades de un agente”, denotó.

¿Qué pasa si no cumples con la cantidad de transacciones mensuales?

En cuanto al cumplimiento de la meta de transacciones, Guerra refirió que de no llegar a cumplirla y optar por ya no continuar con el Agente BBVA, no habría ninguna penalidad o letra chica alguna por parte de la entidad financiera.

“Siempre hay rotación de los puntos, si por equis motivos no llega a esos 300. El negocio puede desafliarse, no tenemos penalidad o letra chica. Básicamente, tanto el negocio como el banco pueden decidir cerrar el agente.” acotó.