¿Cómo ganar la lotería? Aunque pareciera que no existe otra respuesta para esta interrogante que la suerte o el destino, una pareja de esposos jubilados de Estados Unidos afirma haber descubierto el ‘secreto’ de este juego de azar. Se trata de Jerry y Merge Selbee, quienes entre 2003 y 2012 ganaron US$ 26 millones de dólares y se hicieron ricos Pero ¿cuál es el secreto de su ‘éxito’? A continuación, te lo contamos.

La particular historia de este matrimonio inspiró la película “La fórmula ganadora de Jerry y Marge”, que se estrenó en junio de 2022. Además, ambos adultos mayores se caracterizan por haber ‘acertado’ con los números ganadores de varios de los boletos de dos loterías del país americano.

¿Cuál es el ‘secreto’' de Jerry y Merge Selbee para ganar la lotería?

Jerry y Merge Selbee tuvieron una vida normal hasta 2003. Ambos tenían una rutina común como la del resto de sus vecinos en Everett, un pequeño pueblo de Michigan, hasta que un día Jerry observó un letrero de la lotería Windfall.

A diferencia del resto de persona, él le prestó atención a lo que indicaba las letras pequeñas del letrero. “Encontré una peculiaridad”, declaró en su momento al medio estadounidense CBS.

Lo que caracteriza a este ciudadano estadounidense jubilado es su habilidad para las matemáticas. Así identificó un detalle singular. La lotería de Windfall indicaba que los participantes tenían que acertar seis números. Si alguien no lograba reunir este requisito, el premio mayor se dividía en aquellos que habían acertado con al menos cinco, cuatro o tres dígitos.

Ante esto, Jerry llegó a la conclusión que, si invertía US$ 1.100, las matemáticas iban a estar a su favor, ya que tendría la posibilidad de que al menos uno de sus boletos acierte en cuatro números. Según Selbee, para ganar este juego no dependía del azar, sino de sus cálculos aritméticos, puesto que solo era “matemática básica”.

“De 18 (boletos), obtuve US$1.000 por un ganador de 4 números y 18 ganadores de tres números con un valor aproximado de US$ 50 cada uno, que son alrededor de US$ 900 dólares. Así que, invirtiendo US$1.100 me llevé unos US$1.900 dólares”, explicó para el citado medio.

El matrimonio que ganó millones de dólares en loterías descubrió este 'negocio' en la comunidad de Everett. Foto: @ImBrandonBrown/Twitter

¿Cuánto invirtieron Jerry y Merge Selbee en juegos de lotería?

El cálculo matemático que realizó Jerry Selbee fue todo un éxito. Por eso, decidió invertir más en estos juegos, ya que, a diferencia del resto de personas, tenía la seguridad de ganar.

Su primer gasto fue de US$ 3.600 dólares. Esta inversión le generó un ingreso de US$ 6.300. Luego, pagó US$ 8.000 y, como resultado, su dinero se duplicó. Tras estos éxitos, decidió contarle a su esposa de su ingenioso negocio.

Con el dinero recaudado, fundaron su propia compañía, la cual se denominó GS Investment Strategies LLC, que les permitió administrar la compra de boletos de lotería. En síntesis, se dedicaron a una adquisición masiva de billetes de juegos de azar.

Las matemáticas estaba a su favor, ya que incluso llegaron a ganar un premio de US$ 853.000. Sin embargo, esta lotería, que estaba ubicada en Michigan, cerró.

Al poco tiempo, descubrieron otro sorteo con reglas similares. Se trataba del Cash Windfall, cuyo local estaba en Massachussets. Si bien este lugar quedaba a miles de kilómetros de su hogar, la pareja decidió seguir con su empresa.

Así, durante el transcurso de seis años, viajaban por varios estados del país americano para comprar sus boletos. Esto les permitió ganar al menos US$ 4.200.000 dólares cada año.