Gian Piero Díaz: ¿qué reveló sobre su distanciamiento de Renzo Schuller?

Fuego. Gian Piero Díaz fue uno de los invitados de “Amor y fuego” y no pudo evitar responder la gran interrogante que surgió cuando ingresó al reality de competencia de América Televisión: su claro alejamiento de Renzo Schuller.

Rodrigo González le preguntó al ahora conductor de “Esto es Bacán” cuál es su relación actual con Renzo, luego de la disolución de una de las duplas más conocidas del mundo del espectáculo.

¿Qué pasó entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller?

La amistad entre ambos actores se terminó cuando dejaron la conducción de “Combate” y, en un accionar que sorprendió a muchos, Díaz ingresó a “Esto es Guerra”.

Se tejieron muchos rumores sobre el porqué del distanciamiento, pero ahora Gian Piero sale al frente y se expresa por primera vez sobre su excompañero de trabajo.

El icónico dúo de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller fue separado por múltiples motivos. En "Amor y fuego", el conductor de "Esto es bacán" habla sobre el tema. Foto: composición/América TV

“Eso de que no se pueden ni ver, tampoco va por ahí el tema. Con Renzo tenemos muchas coincidencias, también diferencias como cualquier amistad”, inició diciendo el actor.

El presentador de Willax señaló que no quería compartir muchos detalles sobre el final de la amistad con Renzo precisamente por el “respeto a esa linda amistad, por el cariño que le tengo a él y a todo su entorno”.

¿Gian Piero Díaz cree que se amistará con Renzo Schuller?

El exconductor de “Esto es Guerra” emocionó a muchos seguidores de la recordada dupla diciendo que considera que la reconciliación con Schuller se dará eventualmente.

“ Yo creo que en algún momento se va a solucionar (...) Yo creo que todo se soluciona con el tiempo ”, dijo Gian Piero sorprendiendo a ‘Peluchín’ y a Gigi Mitre.

Díaz acota que podría volver a hablar con Renzo porque “nunca hubo maldad de por medio” entre los dos.

¿A Gian Piero Díaz le molesta que lo comparen con Renzo Schuller?

El presentador de “Esto es Bacán” también se refirió al accionar del ‘Tribunal’ de “Esto es Guerra” que ha confundido varias veces el nombre de Renzo con Gian Piero en las emisiones en vivo del reality.