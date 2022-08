¿Qué pasa si me roban la moto y aún la estoy pagando?

Cualquiera puede ser víctima de la delincuencia. Puede ocurrir en todo lugar, por lo que las personas están alertas ante la mínima sospecha. Sin embargo, no todos corren la misma suerte y algunos terminan siendo robados. Para estos casos, debes conocer qué hacer y, si aún no has acabado de pagar tu moto, aquí te damos algunos consejos para evitar graves consecuencias.

Una duda que aqueja cuando ello sucede es qué pasará con la deuda que tenías por sacar tu motocicleta a crédito. ¿El seguro lo cubrirá? Como lo especifica las aseguradoras, no solo te protegen a ti en estos incidentes ocasionados por los delincuentes, también cuidan tu vehículo de hurtos, choques, incendios y otras coberturas.

¿Cómo funciona mi seguro si me roban la moto?

Si cuentas con seguro y lamentablemente te ha tocado experimentar este evento trágico, debes saber que la aseguradora se ocupará de pagar toda la deuda que tenías. Solo deberías tener en consideración que, en este caso, el dinero que será atribuido está relacionada con el tipo de cobertura que adquiriste. Aquí es importante conocer si obtuviste uno comercial o de valor de factura.

Seguro comercial

Este tipo de cobertura se refiere a una perdida total del vehículo. Si este es el caso, el seguro repondrá su valoración comercial. ¿Qué significa? Esto quiere decir que la aseguradora dará la cotización real de la motocicleta en el momento de la pérdida luego de aplicar el valor de devaluación en su precio.

Cobertura a valor de factura

Se podría decir que este tipo de seguro es más completo. Aquí, la aseguradora promete pagar el valor total inicial del vehículo cuando tenía 0 km. No importará los años de antigüedad o el kilometraje que tuviera. Aunque este suele ser más costoso, también da alivio a las personas en casos de pérdida o robo. Sin embargo, también debes tener en consideración que a veces solo lo ofrecen los primeros dos años.

Cuando haya ocurrido el robo de tu moto, recuerda que debes acudir a la comisaría más cercana para sentar la denuncia y dar de baja las placas de tu movilidad. Asimismo, debes comunicar al instante con tu aseguradora. Lo primero que realizará la compañía de seguros es pagar la deuda que tenías con el banco.