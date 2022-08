Chapulines: ¿cuáles son los beneficios de comer estos insectos tan populares en México?

Los chapulines o saltamontes son muy populares en México no solo por su particular aspecto y canto nocturno, sino también porque están entre los insectos más consumidos como alimento en el país charro. Se los come fritos, asados o como parte de un taco o una tlayuda, pero ¿sabías que también poseen muchas propiedades y beneficios para el ser humano?

El consumo de chapulines data de tiempos prehispánicos y es especialmente popular en estados del centro y sur de México, como Oaxaca. Esta costumbre de comer insectos es conocida como entomofagia y ha existido desde antiguo en otros lugares del mundo, como Tailandia, China y la antigua Asiria.

La palabra “chapulín” procede del náhuatl ‘chapoli’, que puede traducirse como “insecto que rebota como una pelota de hule”. Solo en México se pueden producir hasta 350.000 toneladas al año de este insecto, tan enraizado en la cultura popular que incluso inspiró al famoso superhéroe de Chespirito, el Chapulín Colorado.

Los chapulines son populares como botana en México. Foto: Milenio

¿Cuáles son los beneficios de comer chapulines?

El chapulín no es solamente un alimento delicioso, sino que también es una importante fuente de proteínas, que constituyen entre el 70 y el 77% de su contenido, en comparación con el 50 - 57% de la carne, según detalla la Universidad Autónoma del Estado de México. En contraste, tienen pocas calorías (194 por cada 100 gramos) y poco o nada de grasas dañinas.

Los chapulines son ricos en quitina, un polisacárido con propiedades antibacterianas, según precisa el Instituto Politécnico Nacional. Además, son fuente de vitaminas B1 y B12, que benefician a los sistemas digestivo y nervioso.

Otra ventaja de los chapulines es la gran energía que aportan al cuerpo, mayor incluso que la de cereales como el trigo, lo cual los hace ideales como botana o en el desayuno. Adicionalmente, son muy fáciles de digerir, ya que del 62,93% de proteína que contienen, el 89.63% es digestible.

Los chapulines son ricos en fibra, lo cual ayuda a la digestión, acelera el metabolismo y previene problemas de estreñimiento.

Estos insectos también aportan minerales como el magnesio y el zinc, que controlan la presión arterial, y el potasio, que mejora la salud del sistema muscular.

¿Cómo comer chapulín?

El chapulín se come de distintas formas en México. Tradicionalmente, se hierven en agua con sal y se asan con ajo molido y limón al gusto; o bien se fríen y se bañan con jugo de limón para degustarse como botana.

También se los puede comer como ingrediente de un taco, una tlayuda o una quesadilla; con salsas preparadas a base de aguacate, chile o cacahuate; con crema, en ensaladas, guisos y de muchas otras maneras.

¿Cuáles son los chapulines que se comen?

Las especies comestibles de chapulines incluyen a Sphenarium purpurascens, Sphenarium magnum, Sphenarium histrio, Melanoplus femurrubrum y Melanoplus mexicanus, tal como detalla la revista de divulgación Saber Más de la Universidad de Michoacán.

¿Cuál es el sabor de los chapulines?

Portales como El Sabor de Oaxaca mencionan que el sabor de los chapulines es cítrico, con un toque ligeramente picante, además de tener un olor a hierbas.