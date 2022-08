Antauro Humala dejó la prisión tras estar recluido por 17 años por su participación en el Andahuaylazo. En este contexto, muchos se preguntan qué tiene planeado el cabecilla etnocacerista ahora que está en libertad; de hecho, se especuló mucho sobre un posible regreso a la vida política. Por este motivo, su abogada, Carmen Huidobro, dio detalles de sus planes para el futuro inmediato.

Recordemos que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) informó que la anticipada salida del hermano del expresidente Ollanta Humala se debió a una reducción de pena mediante la modalidad de redención por trabajo y educación.

¿Qué hará Antauro Humala tras salir de prisión?

La abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, reveló, en entrevista con Nativa, algunos de los planes de su defendido: “ Tengo entendido que lo han invitado de diversas universidades y centros académicos para que dé conferencias. También va a publicar su quinto libro y continuar con los dos periódicos que dirigía desde la cárcel ”.

Con respecto a la vida política, Huidobro recordó que Antauro ya es líder del partido UPP (Unión por el Perú) y no descartó que continúe su actividad: “Él es un líder político y tuvo una bancada de 13 personas en 2020 (...). No me lo ha dicho, pero existe la posibilidad de que retome su actividad política ”.

¿Antauro Humala puede postular a la presidencia?

En entrevista con La República, José Manuel Villalobos, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral, comentó que el cabecilla etnocacerista no tendría inconveniente para postular en cualquier elección: “Él tiene todo el derecho de participar en una elección presidencial porque ya cumplió su condena. No fue sentenciado por delitos de terrorismo, apología al terrorismo o tráfico ilícito de drogas. Entonces, solo se encuentra en un proceso de limpiar sus antecedentes pagando en totalidad la reparación civil”, declaró.

Por su parte, el abogado experto José Tello señaló que el etnocacerista necesita pagar su reparación civil y cumplir con la totalidad de su sentencia para postular: “Entiendo que hay un beneficio, pero hay que revisar si ya cumplió su condena en su totalidad para que pueda postular a un proceso democrático; pues, de no ser así, no puede postular por los antecedentes”, expresó.