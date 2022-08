¿Qué elementos no debes llevar nunca en tu equipaje de mano de avión?

Como con todo en la vida, los vuelos nacionales e internacionales tienen una serie de reglas y restricciones con el fin de preservar el orden y la seguridad de todas las personas involucradas. Una parte importante de estas se centra en los elementos que no debes llevar nunca en tu equipaje de mano de avión, dado que el personal del aeropuerto te los puede confiscar.

Asimismo, es crucial tomar en cuenta que las normas más específicas respecto a qué no se puede llevar en tu equipaje varían según la aerolínea y el país de destino. No obstante, hay lineamientos generales de carácter universal que permiten a los usuarios tener igualmente una idea clara sobre qué es mejor no llevar entre sus cosas para viajar.

El personal del aeropuerto siempre revisa cada equipaje y puede llevarse confiscar los objetos considerados como prohibidos. Foto: archivo/La República

Finalmente, hay que considerar también que existen objetos que sí están permitidos en el equipaje en bodega, pero no en el de mano, y viceversa. También hay algunos que, bajo determinadas condiciones, pueden tener permiso de viaje.

Elementos prohibidos para un equipaje de mano

Los objetos de la siguiente lista están prohibidos para el equipaje de cabina, pero sí están permitidos en el de bodega:

Navajas, hojas de afeitar, depiladores

Palitos para tejer

Cuchillos y tijeras

Bisturís

Jeringas y agujas

Picadores de hielo y sacacorchos

Hachas

Limas

Cortauñas

Baterías de litio

Skate

Arpones, lanzas y ballestas

Palos (golf, hockey, etc.)

Patines

Sables

Flechas y dardos

Cañas de pescar

Pequeñas herramientas con puntas afiladas

Cables de acero

Partes de carro

Martillo

Herramientas multitool

Cuchillos con hoja plegable

Armas (deben declararse y descargarse)

Tabla de surf y wind surf

Tabla de snowboard

Bicicleta

Equipo de buceo

Coche de bebé

Termómetro clínico o médico de mercurio

Bate de béisbol.

Elementos prohibidos para una maleta de viaje

Los objetos de esta lista que contengan un asterisco están prohibidos en el equipaje de bodega, pero sí están permitidos en el de mano: