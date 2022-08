Chupetín Trujillo y La Pantera: ¿cuál es la historia de la productora de cine para adultos que los contrató?

En las últimas semanas, la productora Inka Productions revolucionó la industria del cine para adultos en el Perú, debido a que decidió incluir en sus películas a personajes pintorescos del internet como el payaso Chupetín Trujillo o La Pantera del Callao. Esto generó una gran cantidad de memes y comentarios, pero también una mayor popularidad en las redes sociales.

Muchos se preguntan cómo surgió esta empresa y cómo tuvieron la idea de invitar a estas celebridades en sus producciones. Conoce todos los detalles.

¿Cómo surgió Inka Productions?

El creador de la productora es conocido como ‘Coki’; tiene 27 años y manifestó en una entrevista con Moloko Podcast que no siempre estuvo ligado al mundo del cine para adultos: “ Yo estudié Derecho, incluso hice mis prácticas y todo, pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que no era lo mío ”, refirió.

El empresario sostuvo que su inspiración para crear Inka Productions fue revolucionar la industria de la pornografía en Perú, debido a que él observaba que los videos tenían un formato y producción muy simple. “ Nos juntamos entre varios y quisimos cambiar esa imagen estigmatizada por algo más profesional. Eso conllevó inversión como luces, cámaras, locación, equipos y modelos ”.

‘Coki’ mencionó que la productora nació en 2019 y que su éxito llegó con la pandemia de la COVID-19, pero se terminó de consolidar con la invitación de estos conocidos personajes. Además, uno de sus videos cuenta con más de 80 millones de reproducciones y es el número uno de Latinoamérica.

Chupetín Trujillo participa en película con contenido para adultos. Foto: composición LR/captura de YouTube/ChupetínTrujilloOficial

¿Cómo Chupetín Trujillo y La Pantera colaboraron con Inka Productions?

El dueño de la productora también contó cómo convenció a Chupetín Trujillo de aparecer en uno de sus videos, hecho que aumentó su fama por a la inmensa cantidad de memes que surgieron al respecto.

“ A mí se me ocurrió porque vi una etiquetada de Chupetín en Instagram así que pensé: “Voy a escribirle a ver si se anima”, porque había visto su programa medio ‘picantón’. Entonces le lancé la idea, él me dijo que tenía que pensarlo y luego de un par de días me dijo que iría aprovechando que estaría por Lima ”, reveló.

‘Coki’ señaló que debido al éxito del video, La Pantera del Callao se ofreció en un video de redes sociales a aparecer en el siguiente largometraje: “ Él hizo una videorespuesta diciendo que mejor lo inviten a él porque ‘no pasaba nada con Chupetín’, así que como las redes sociales lo pedían, le escribimos y aceptó ”.