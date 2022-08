Antauro Humala, cabecilla etnocacerista, será puesto en libertad tras aprobarse su solicitud por redención de la pena. Por ello, el hermano del expresidente Ollanta Humala saldrá antes de lo planeado, según informó el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

A través de un comunicado, el INPE anunció a la opinión pública que la decisión, que fue tomada por el Consejo Técnico Penitenciario, está basada en lo establecido en la Ley N.º 28760, según la cual —en los casos de personas sentenciadas por el delito de secuestro (delito con pena más grave)— se deberá aplicar el cómputo de redención de siete días de trabajo o educación por un día de libertad.

Asimismo, en el oficio se explica que el interno Antauro Humala Tasso será puesto en libertad por cumplimiento de condena por redención de la pena por trabajo y educación.

Antauro Humala: ¿de cuántos años era su condena y qué delitos cometió?

Antauro Humala fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas en el amotinamiento denominado Andahuaylazo, en el 2005. Sin embargo, en el 2011, su condena se redujo a 19 años luego de que la Corte Suprema revisara su caso.

El hecho ocurrió el 1 de enero del 2005, cuando él y 150 etnocaceristas tomaron una comisaria de la ciudad de Andahuaylas. En aquella trifulca, los militares exigían la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo y la baja de altos mandos de las Fuerzas Armadas, que —según los secuestradores— eran parte de una mafia fujimontesinista.

Dicho amotinamiento dejó el saldo de cuatro policías muertos y decenas de heridos. Según un testigo sobreviviente, el hermano de Ollanta le habría dicho a sus compañeros lo siguiente: “¡Hemos matado a cuatro perros del Estado!”.

Antauro Humala y sus pedidos de redención de pena

El exoficial de las Fuerzas Armadas presentó en tres oportunidades la solicitud de libertad por redención de pena. No obstante, la autoridad penitenciaria decidió no darle aquel beneficio por no cumplir con el plazo correspondiente.

Hasta que el 8 de julio de 2022 solicitó su libertad por trabajo y educación ante la dirección del establecimiento penitenciario al amparo de lo establecido en el Código de Ejecución Penal y su reglamento.