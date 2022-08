¿Quién fue Mario Poggi y cómo vivió tras salir de prisión por matar al ‘Descuartizador de Lima’?

Mario Poggi se ha convertido en un ícono de la cultura popular de Perú. A fines de la década de los 80 acaparó todas las portadas de los medios de comunicación tras estrangular a Ángel Díaz Balbín, el presunto ‘Descuartizador de Lima’. No obstante, años después, fue conocido simplemente como el ‘Loco del parque’ debido a sus excentricidades.

Durante el año 2000, el extravagante psicólogo empezó a frecuentar el Parque Kennedy de Miraflores, donde llamaba la atención de los transeúntes, pues le gustaba leer las cartas, jugar póker e ilustrar. Además, conquistaba a cualquier persona con su carisma y humor. Conoce la historia de Mario Poggi y por qué llegó a ser un personaje tan querido por los limeños.

¿Quién fue Mario Poggi?

Mario Augusto Poggi Estremadoyro, antes de ser conocido como el ‘Loco del parque’, fue un reconocido psicólogo que estudió en Europa. El personaje peruano se había graduado en Criminología en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Posteriormente, trabajó como catedrático en la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP).

Mario Poggi también era conocido como el 'guasón peruano'. Foto: ARCO Madrid 2016.

A los 42 años, Poggi fue reclutado por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) para que trabajara en el perfil psicológico de Ángel Díaz Balbín. Fue así como empezó a trabajar en el caso, cuyo fin era obtener la confesión del presunto criminal.

El ‘Descuartizador de Lima’

Entre 1985 y 1986, los limeños vivían aterrorizados porque las noticias del día eran hallazgos de cadáveres desmembrados en diversos puntos de la ciudad. Uno de los sospechosos era Díaz Balbín, quien fue capturado tras ser el principal sospechoso el homicidio de la italiana Nina Barzotti y por haber asesinado a su tía y primos en 1976.

En 1985, el presunto ‘Descuartizador de Lima’ fue recluido en el penal de Lurigancho y mientras cumplía su condena, pudo gozar de salidas transitorias para estudiar o trabajar gracias a su buena conducta.

Cuando Poggi empezó a trabajar en el caso, su primer reporte se basó en culpa a Díaz Balbín, a quien señaló como sospechoso de la aparición de los 20 cadáveres de mujeres, cuyos restos estaban en bolsas negras. Según el especialista, los cuerpos se hallaron justo cuando el recluso salía a la calle. Es así como la Policía detuvo inmediatamente al presunto sospechoso, denominado como el ‘Descuartizador de Lima’.

Como el psicólogo aseguraba que Ángel Díaz era el culpable, usó diversos métodos para que confesara su supuesto delito. Lo provocaba quitándole la comida, mostrándole fotografías de cuerpos desmembrados y usando técnicas que presuntamente se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, pero él jamás asumió la culpa.

Ángel Díaz Balbín fue conocido como el 'descuartizador de Lima', pero jamás se hallaron pruebas contundentes contra él. Foto: Infobae

El asesinato del ‘Descuartizador de Lima’

Los días corrían y Poggi no conseguía la confesión del presunto asesino, por lo que los policías lo amenazaron con no pagarle. Por ello, el psicólogo, en su desesperación, acudió a diversos medios para ejercer presión y ganar dinero. La revista Caretas lo aceptó y tras contactar con el periodista Jorge ‘Negro’ Salazar, le entregó todos los archivos del caso y las grabaciones de sus conversaciones con Díaz Balbín, a cambio de un pago y una sesión fotográfica exclusiva.

Es así como el 9 de febrero de 1986 el psicólogo perdió la cordura. Una vez que estuvieron los dos solos lo obligó a desnudarse y él también se quitó la ropa, con el fin de excitarlo y demostrar que era un abusador sexual. Aun así, el presunto criminal no decía nada. En seguida, lo acostó boca abajo, lo ahorcó con su correa y le gritó: “¡Así, no te muevas, no te muevas! ¡No te muevas, asesino! ¡Asesino, asesino! ¡Ya no matarás a nadie, asesino! ¡Maldito!”.

“Le puso una correa, le indicó que tenía que cortarle los brazos a un muñeco, hablaban de formas de cortar cuerpos. Poggi amenazó a Balbín de muerte, pero nadie le tomó en serio porque creyeron que era parte del estudio”, declaró el fotógrafo Víctor Chacón Vargas, quien estaba presente en el singular interrogatorio.

Poggi y su condena

Mario Poggi recibió una condena de 12 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, solo estuvo preso cinco años en el penal San Jorge. En 1991 fue liberado gracias a la ley de despenalización. Sin embargo, a partir de 1998 se presentó todos los meses en las comisarías como única sanción.

Mario Poggi fue detenido tras estrangular al presunto 'descuartizador de Lima'. Foto: GEC

“Soy un héroe, los salvé de un monstruo”, decía el psicólogo al Diario El Comercio, asegurando, a la vez, que el acusado en sus últimos momentos de vida confesó sus supuestos crímenes. Sin embargo, a pesar de la muerte de Díaz Balbín, los descuartizamientos en Lima continuaron apareciendo en las calles y basurales de la capital.

Poggi como el ‘Loco del parque’

A inicios de los 2000, Poggi se volvió en el personaje más excéntrico de Lima. Se tiñó el cabello de verde, se vestía con ropa extravagante y usaba una pipa y lentes gruesos. El lugar que más frecuentaba era el Parque Kennedy, ubicado en el distrito de Miraflores. Allí hacía análisis psicológicos, jugaba al póker, andaba en bicicleta y conversaba con los transeúntes.

Incluso, para el año 2006, se autoproclamó candidato a presidente con el lema “Acompáñame” con el partido de derecha POGGI. También escribió tres libros con los títulos “Mi primer pajazo”, “Yo sé que soy imbécil” y el “Decálogo de la correa vengadora”. Con el tiempo, se volvió en un ícono de la cultura popular y hasta tenía pequeñas apariciones en la televisión. De esta manera, se ganó el cariño de los peruanos.

En 26 de febrero de 2016, Mario Augusto Poggi Estremadoyro murió a los 73 años, en el hospital Casimiro Ulloa tras no resistir dos paros cardíacos.