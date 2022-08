Julio Urbina: el peruano que de joven lavó autos y hoy enseña en la Universidad de Pensilvania

Julio Urbina es ingeniero electrónico y egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Actualmente, labora como docente e investigador en la Universidad de Pensilvania (UPenn), en Estados Unidos. Antes de convertirse en profesor universitario y científico, Urbina realizó diferentes empleos en su etapa escolar, como limpiar casas o lavar autos. Fue en uno de estos trabajos en los que pudo conocer personajes que tendrían una influencia importante en su posterior carrera profesional.

El ingeniero peruano ha publicado más de 40 artículos de investigación sobre su área de estudio. Además, es un activo participante de iniciativas o programas que permitan que más estudiantes peruanos puedan estudiar en el extranjero. En ese contexto, te contamos cómo llegó a destacar Julio Urbina en EE. UU. y cuál es su historia.

¿Cómo fueron los inicios de Julio Urbina, el investigador peruano que enseña Universidad de Pensilvania?

Julio Urbina creció el distrito de Barranco y realizó su formación básica en colegios públicos. Desde niño sus apoderados le inculcaron dedicarse a los estudios. Incluso su padre le enseñó a leer mucho antes de que Urbina comenzara a asistir a sus clases escolares. Esta primera influencia despertó en él una fuerte curiosidad por el conocimiento en general.

“Recuerdo que de pequeño (...) mi papá me enseñó a leer. Él me mostró el abecedario, se sentaba conmigo y me decía ‘Esta es la a, la b’ (...) y también me enseñó matemáticas, lo básico”, aseveró en 2020 un diálogo virtual con el físico Modesto Montoya.

El investigador peruano comenzó a trabajar desde muy joven junto con sus hermanos. Lavaba autos, jardines y casas con sus familiares. Según ha revelado en diferentes entrevistas, una de las señoras que contrató sus servicios de limpieza le ayudó a obtener una beca para que estudie inglés en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA).

En esta época también conoció a una docente del referido instituto de idiomas. Él limpiaba la casa de este personaje y cuando terminaba sus labores solía conversar con ella. En una ocasión, le consultó al ahora científico qué áreas estudio le interesaba en particular. Urbino le aseguró que le gustaban las matemáticas. Fue así que la profesora de inglés lo motivó a estudiar Ingeniería electrónica en la UNI.

Julio Urbina estudió Ingeniería Electrónica en la UNI. Foto: UPenn

“Ella me dijo que estudié Ingeniería electrónica, porque me señaló que era la carrera del futuro. Eso me dijo y agregó que lo tenía que hacer en la mejor universidad del Perú, que es la UNI”, detalló en diálogo con Montoya. El docente universitario refirió, además, que esta conversación tuvo una enorme influencia en él.

En el último año de su etapa escolar comenzó a prepararse en una academia preuniversitaria para poder ingresar a la universidad. De esta manera, alcanzar una vacante en la UNI para la carrera de Ingeniería electrónica.

Su paso por esta universidad fue un reto para él. Incluso llegó a jalar dos cursos; sin embargo, continuó estudiando y buscando nuevas oportunidades. Fue así que ingresó a trabajar en el Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ).

Julio Urbina y su traslado a los Estados Unidos

En el ROJ conoció a estudiantes de diferentes países que venían al Perú a realizar experimentos. Sus conocimientos de inglés le ayudó a tener contacto con ellos, por lo que pudo consultar y resolver sus dudas sobre cómo estudiar en el extranjero.

Postuló a una beca para realizar una maestría en la Universidad de Illinois. Fue aceptado y recibió el apoyo financiero para que pueda cumplir su posgrado. “Me aceptaron en Illinois y me dieron la ayuda financiera por cinco años. Me dieron US$ 50.000 dólares por año. Era un montón de dinero para mí. Lo que me costaba creer es que me iban a pagar por estudiar”, aseguró en la mencionada entrevista. Tras concluir sus estudios, pudo realizar un PhD en el mismo centro de estudios superiores.

Perfil como docente de Julio Urbina

Posteriormente, Julio Urbino ingresó a trabajar como docente en la Universidad de Arkansas. Luego, decidió postular a la Universidad de Pensilvania, en la cual pudo ser aceptado. Actualmente, se desempeña como profesor asociado en la UPenn, en el que brinda sus conocimientos sobre Ingeniería electrónica a estudiantes de todo el mundo.