¿Cómo puedes ahuyentar gatos de tu casa sin hacerles daño?

En diversas ocasiones, los gatos han ‘invadido’ hogares que no son suyos, por lo que sus acciones no son bien recibidas por muchos vecinos. Sin embargo, a causa de su comportamiento independiente tienden a escaparse a la primera oportunidad. Si esto te genera molestias, aquí conocerás de qué forma puedes ahuyentarlos sin hacerles daño a través de ingredientes naturales, lo que no afectará su bienestar.

Debido a que los gatos suelen ser territoriales, no dudan en visitar jardines, techos, patios e incluso balcones. Por ello, si su presencia te incomoda porque les tienes miedo, sufres alergias o quieres proteger a tus mascotas, te damos algunos tips que puedes poner en práctica para alejarlos de tu casa.

¿Cómo ahuyentar los gatos de tu jardín?

Lo primero que debes tener en cuenta para ahuyentar los gatos de tu casa es verificar en que zonas suele acomodarse o dónde se alimentan. Esto se debe a que es probable que los animales vuelvan a ese lugar e intenten acceder a ellos. Por ello, revisar desperdicios de basura o cualquier otro alimento de tu mascotas evitará que vuelvan.

Además, si notaste que han orinado en tu jardín u otro espacio, debes considerar eliminar el olor, ya que los felinos lo pueden detectar fácilmente. Para evitar que continúe miccionando, una buena opción es usar azufres; sin embargo, también hay otros productos naturales y caseros que pueden ayudarte.

¿Qué productos caseros puedes usar para ahuyentar gatos de tu casa?

Existen varios artículos que puedes usar para evitar tener cerca a gatos que no son tus mascotas. Ciertamente, estos no generarán ningún daño a los mininos, ya que son ingredientes tanto de casa como de la naturaleza.

Cítricos

A los gatos les desagrada mucho los aromas cítricos, por ello, debes conseguir ciertos productos que tengan esta característica, como la naranja, la mandarina, el limón, etc. De estos alimentos puedes usar la cáscara y colocarlas por los lugares donde los mininos suelen estar.

Spray de jugo de limón y naranja

Si los gatos usan tu techo, balcón o azotea para pasear, pero quieres evitarlo, una buena forma de hacerlo es emplear un repelente hecho de frutas. Puedes mezclar en agua el zumo de limón o naranja para preparar un spray. Esto solo tienes que colocarlo en las esquinas o zonas por donde quieres evitar que ingresen.

El spray de cítricos ayuda a repeler a los gatos. Foto: Cuerpomente

Plantas aromáticas

Las plantas como tomillo, lavanda, eucalipto, geranio, albahaca y citronela son algunas que no son del agrado de los gatos, por lo que puedes usarlas en varios espacios de tu casa. Así no solo ahuyentarás a los felinos, sino que también aprovecharás en adornar tu hogar.

Pimienta o café

Debido al olor que tienen, los gatos evitarán acercarse a estos productos. ¿La razón? Los ingredientes son molestos para los animales porque su olfato es sensible al aroma.

Vinagre blanco

Si quieres evitar que entren a tu casa para hacer sus necesidades, una buena opción es mezclar agua con vinagre blanco para esparcirlo por tu jardín, techo y otras zonas. Así con esta fórmula evitarás que marquen territorio.