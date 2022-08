La vez que una cucaracha hizo que Domino’s Pizza cierre sus tiendas en Perú

Domino’s Pizza es la cadena de pizzerías con más locales en el mundo, siendo el Perú uno de los países donde también se encuentran sus sucursales. No obstante, hace un tiempo atrás, la compañía de comida rápida norteamericana tuvo que cerrar en el país a causa de una cucaracha.

Un cliente denunció que había encontrado a este insecto en uno de sus pedidos. La historia se volvió tan viral en las redes sociales que hasta llegó a Estados Unidos y los directivos de Domino’s Pizza tomaron medidas drásticas al respecto. A continuación, te contamos la historia de este escándalo y cómo se llevó el caso.

Denuncia a Domino’s Pizza por una cucaracha

El 27 de enero de 2015, el periodista Carlo Navea recibió una pizza a domicilio que pidió en una de las tiendas de Domino’s Pizza. Sin embargo, cuando estaba a la mitad de su comida, se dio cuenta de que había una cucaracha.

“Ya nos habíamos comido como media pizza cuando me di cuenta de que entre la salsa de tomate, el peperoni y el queso había una cucaracha muerta”, declaró Navea a BBC Mundo.

Tanta fue su indignación que inmediatamente intentó quejarse con el gerente de la tienda, la cual estaba ubicada en San Miguel. Sin embargo, no recibió una respuesta adecuada, pues le solicitaban que, si quería su dinero de vuelta, tenía que devolver la pizza entera.

“Me dijeron que por orden del gerente de la tienda, si yo quería mi dinero, tenía que devolver la pizza entera y no solo el trozo que yo estaba devolviendo con la cucaracha dentro”, dijo el periodista a los medios en aquel entonces.

Como no le dieron una solución, Navea publicó el incidente en sus redes sociales y se volvió rápidamente viral. No obstante, la posterior respuesta de Domino’s Pizza lo dejó más indignado, pues prácticamente lo amenazaron por hacer pública su denuncia.

Denuncia a Domino's Pizza de Carlos Navea. Foto: Facebook

“Me contactó el señor Alex Ganoza, identificado como gerente de Domino’s, y pensé que me estaba llamando para pedirme disculpas, pero me dijo que con la denuncia que había hecho pública le estaban creando una gran perjuicio a su tienda y que no lo podía permitir”, indicó Navea.

Ante la denuncia del periodista, la empresa publicó un polémico comunicado donde no aceptaba el error y solo afirmaba que tomaría “medidas necesarias”. No fue hasta días después que Domino’s Pizza recién pidió disculpas por sus redes sociales, pero el daño ya estaba hecho, todos criticaron a la franquicia de pizzas por cómo llevó el caso y por la presunta falta de salubridad.

Cierre de Domino’s Pizza

El escándalo de la cadena de comida rápida llegó hasta Estados Unidos, ya que un usuario había publicado esta denuncia en las redes sociales de ese país. Mientras tanto, en Perú, las autoridades empezaron a revisar las sucursales, pero al no permitirles el ingreso para hacer las evaluaciones sanitarias correspondientes, se agravó más la situación.

Poco después, en el programa dominical “Punto final”, sacó a la luz un reportaje en el que se ve una grabación de una de las cocinas de Domino’s Pizza, la cual estaba infestada de cucarachas. De esta manera, la franquicia de pizzas decidió cerrar sus locales de forma temporal, decisión que dio a conocer a través de un comunicado.

Tuvo que pasar un año y cinco meses para que la cadena de pizzerías volviera a Perú. Hoy en día, cuenta con varias sucursales en diversos puntos del país.