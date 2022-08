En los últimos años, muchos usuarios se han quejado de las insistentes llamadas de empresas para ofrecer sus productos o servicios, y las líneas telefónicas y los bancos, se han posicionado como los más habituadas a esta práctica. Así, algunos han denunciado recibir más de 10 llamadas en un solo día, las cuales interrumpen e incomodan en momentos de trabajo, descanso o actividades con la familia.

Muchos consideran que esta práctica es invasiva y puede llegar a ser desesperante, por lo que optan por no contestar cuando reciben la llamada de un número desconocido. No obstante, esto también puede ocasionar que pierdan oportunidades de trabajo, no atiendan una emergencia, pierdan contacto con una amistad del pasado, etc.

Por este motivo, se desarrollaron algunas apps que permiten reconocer cuando una llamada es un spam o proviene de una empresa de call center , para que sus usuarios puedan decidir si responden o no y eventualmente bloquear esos números para no volver a ser contactados de forma inoportuna.

Truecaller-Caller

Permite a los propios usuarios denunciar cuáles son los teléfonos que realizan spam o llamadas insistentes, y otorga la facultad de crear tu propia lista con todos los números no deseados.

Al momento que un teléfono recibe una llamada desconocida, esta aplicación identifica el nombre del origen de la misma y muestra una alerta roja cuando se trata de spam, así como el nombre de la persona, en caso sea un número normal, pero que no tienes guardado en tus contactos.

Además, ofrece la posibilidad de grabar llamadas, chatear con amigos y familiares que cuentan con la misma app. También te permite ver tu historial de llamadas.

True Caller es una de las apps de bloqueo más populares. Foto: Twitter

Call Control

Bloquea automáticamente las llamadas y mensajes de contactos no deseados y las de televentas, como bancos y líneas telefónicas. También cuenta con un modo ‘no molestar’, que evita cualquier tipo de llamadas y ofrece la posibilidad de armar tu lista de contactos no deseados.

Calls Blacklist

Permite bloquear llamadas y mensajes de números no deseados, privados o desconocidos. También puedes añadir cualquier número a la ‘lista negra’ o habilitar una de las opciones de bloqueo: “números privados”, “números desconocidos” o “todas las llamadas”. Además, te da la opción de bloquear por prefijo y crear una lista blanca para números y mensajes que no deseas bloquear nunca.

Call Blocker

Invalida automáticamente las llamadas no deseadas y permite añadir a contactos tanto a una lista de números aceptados como a una en la que se encuentran los números que deseas rechazar. También graba llamadas de número con los que no deseas contactarte para poder denunciar si se trata de fraude o un extorsionador.

Phone o Teléfono

Es la app de llamadas de Google y viene predeterminada en muchos teléfonos. Aunque muchos no lo saben, tiene la facultad de identificar spam y bloquear números; no obstante, esta opción no se encuentra de forma predeterminada, por lo que se recomienda activarla entrando a la sección Configuración.