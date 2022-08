Al igual que es importante hacer actividades físicas y ser responsable con las tareas diarias, también lo es el poder ser capaz de descansar tras un largo día. El Día Mundial de la Relajación se celebra cada 15 de agosto y busca fomentar el balance sano entre esforzarse y descansar en el transcurso de nuestra jornada diaria.

No tienes por qué sentirte culpable al descansar, ya que, según especialistas de la salud, el relajo sirve para recuperar energías con la finalidad de regresar con más fuerza a los estudios, trabajo, etc. A continuación, te contamos más sobre el Día Mundial de la Relajación y su curioso origen.

¿Cuándo es el Día Mundial de la Relajación?

El Día Mundial de la Relajación se celebra el 15 de agosto . Sin embargo, poco se sabe del motivo real detrás de este festejo, incluso algunos lo confunden con el Día del Vago y el Día de la Pereza.

La meditación es una técnica de relajación para el cuerpo. Foto: captura de Instagram

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Relajación?

En una entrevista para el periódico The Des Moines Register, con apenas 9 años de edad y cursando el cuarto grado, Sean Moeller declaró el 15 de agosto de 1985 en Michigan que las personas deberían sentarse y relajarse: “Piensan mucho en trabajar y eso no es bueno, pues si trabajas demasiado duro, entonces te puede dar fiebre o te puedes sentir agotado, incluso podrías enfermarte”.

Sean Moeller, de 9 años, declaró al 15 de agosto como el Día Mundial de la Relajación en el periódico. Foto: Des Moines Register

El pequeño Sean incluso recalcó que limpiar y hacer esfuerzos no califican como relajación, por lo que no se debería hacer cosas importantes y, por el contrario, sería de absoluto descanso para celebrar el día. “Yo ayudo a lavar los platos, cortar el pasto y regar las plantas. También monto mi bicicleta. ¿Ya ven? Los niños también nos cansamos, sentimos calor y todo lo demás”, expresó para The Des Moines Register.

El abuelo de Sean Moeller fue William D. Chase, autor de “El calendario de eventos de Chase”, una publicación anual estadounidense sobre los feriados, celebraciones nacionales, aniversarios, entre otros festejos.

A lo largo de los años, instituciones de la salud, empresas, el Ejército de Estados Unidos y medios como la BBC han fomentado el Día Mundial de la Relajación como parte de una campaña de bienestar para la salud mental, a través del hashtag #NationalRelaxationDay en las redes sociales.

De esta manera, se busca incentivar el relajo y descanso sano para liberar el estrés. Una de las maneras en las que puedes celebrar el Día Mundial de la Relajación consiste en meditar, hacer yoga, ir a un spa o, sencillamente, dormir en la comodidad de tu hogar.