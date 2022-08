Boda de lujo: ¿cuál es el monto mínimo que un peruano gastaría para organizar este evento?

Una de las acepciones que el diccionario de la RAE plantea para lujo es “abundancia en el adorno o en comodidades y objetos suntuosos”. Lo glamouroso se presenta, entonces, como una de las posibilidades para una boda peruana. Arpas, caminos iluminados, florería utópica... cada elemento configura el escenario en el que se inicia una vida matrimonial. Sin embargo, esta opulencia tiene un costo. ¿Cuál es?

La República conversó con Leonel Reyes, director corporativo de RCD Hotels, un conjunto de hoteles de lujo, y recogió los datos sobre una mecánica capaz de aliviar la inversión de los novios.

Boda de lujo: ¿cuánto presupuesto se requiere?

“Los novios peruanos pueden gastar casi nada. Ellos no son quienes pagan la boda, la pagan los invitados. Es decir, cada uno paga su propio hospedaje, y cuantos más invitados haya, la pareja empieza a recibir más beneficios. De la cuenta que ellos pudieran llegar a tener se reducen algunos gastos, e incluso hasta el hospedaje de los novios puede ser incluido”, explica Reyes.

Esta dinámica ha tenido gran demanda entre los peruanos: 12 bodas de lujo registradas durante el 2022. Así lo indicó el director corporativo, quien además acotó que “al final los novios no pagan hospedaje, no pagan la ceremonia, no pagan la comida, no pagan la bebida, no pagan los montajes, no pagan las cenas previas. Todo está saldado a raíz del mayor número de invitados”.

¿Y cuánto pagan los asistentes? “La media del costo para los invitados en un hotel de cinco estrellas puede ser, todo incluido, de 500 dólares por día. Una habitación, dos personas”, detalló Reyes.

Por su parte, Mariangela De la Barra, cabeza de Wedding & Event Planner, manifestó para este medio que el procedimiento es bastante común: “Si llenan más habitaciones, les dan más cortesías a los novios. ¿Por qué? Porque al hotel le conviene llenar sus habitaciones”. Asimismo, indicó que “no hay un aproximado exacto porque va a depender del estilo de los casados. Son varios factores que influyen en el presupuesto: además del estilo, la locación elegida, la cantidad de invitados”.

De acuerdo con sus cálculos, una boda de lujo íntima, con 50 asistentes aproximadamente, bien en Máncora o bien en Cusco, podría llegar a costar entre los 45.000 dólares hasta los 80.000 dólares . La mayor inversión se realiza en la comida y la decoración.

¿Cuánto puede gastar un peruano en una boda de lujo? Foto: Pexels

Zoila Moreno, dueña de Zolimar Eventos y Catering, detalla que si bien la inversión depende mucho del gusto del cliente, muchos de los negocios trabajan por paquetes, no por costos unitarios. En el caso del suyo, existe uno de lujo valorizado en 22.800 dólares, el mismo que incluye local, decoración, sonido, filmación, fotos, organización de ceremonia, anfitriones, mozos, seguridad, limpieza, bocaditos, platos de fondo, presentación de la mesa, torta y luces.

¿Qué es una boda de lujo?

“Una boda de lujo primero es el destino. Seamos claros: a la gente le interesa también llegar y conocer. Punta Cana o Cancún son destinos que el mercado peruano tiene perfectamente identificados. Con México y con República Dominicana tenemos una cercanía permanente, la conectividad aérea es impresionante”, describe el líder de la cadena de hoteles.

Además, Reyes aclara que el lujo es una experiencia con mayores ingredientes a las cuatro noches, que es la estadía promedio del consumidor nacional. Y si de cifras se trata, este tipo de bodas tampoco acoge a la cantidad del público con el que sí cuenta una boda tradicional, 150 o 300 personas, “de las 12 bodas que tenemos en Perú, una media es entre 20 y 30 habitaciones”.

Tanto para bodas católicas, simbólicas, chamánicas o hindúes, otro de los puntos turísticos más visitados es Riviera Maya.

Las bodas en destino cobran más fuerza en el mercado peruano. Foto: RCD Hotels

Tendencias en las bodas de lujo

El representante de la cadena de hoteles también se refirió a una tendencia: las bodas WOW (wedding on water). En estos eventos, las plataformas flotantes, ya sea en el mar o en la piscina, son las protagonistas.