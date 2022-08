Ana Bárbara: ¿por qué la cantante de “Bandido” odiaba su nombre y decidió cambiarlo?

Es conocido que varias figuras del mundo artístico optan por emplear apelativos peculiares en lugar de sus nombres reales; una de ellas es Ana Bárbara. La actriz y cantante mexicana confesó que hubo un tiempo en el que su denominación en los registros nacionales le disgustaba bastante.

Durante una entrevista para su canal de YouTube, Yordi Rosado conversó con la también conocida como ‘Reina Grupera’, quien sacó a la luz un dato íntimo: el porqué su nombre despertaba algunas burlas durante su infancia.

Ana Bárbara: ¿cuál es su verdadero nombre?

La cantante mexicana de 51 años de edad, famosa por entonar “Bandido”, fue bautizada como Altagracia Ugalde Mota. Sin embargo, cuando inició su carrera musical, eligió Ana Bárbara. ¿A qué se debe?

“Gente muy cercana me dice ‘Peque’, entonces imagínate Altagracia y yo pequeñita, chiquita, toda así petite. Era raro mi nombre, entonces me decían muchas veces ‘¿cómo te puedes llamar Altagracia si ni eres alta?’, y casi me decían y sin gracia, fue un poco traumático”, aseguró durante la charla con el conductor mexicano.

Ana Bárbara: la historia detrás de su nombre

Frente a la pregunta sobre el origen de su nombre, la intérprete de “Ya no te creo nada” contó que se lo colocaron en honor a su abuela paterna. “Ya cuando me puse alta y no sé sin tan graciosa, pero por lo menos yo me sentía con gracia, digo: ‘Bueno, pues ya dignifico el nombre’ y más por un regañón que me puso mi papá. Luego ya cuando analicé el nombre me empezó a gustar, me sentí ya Altagracia”, acotó.

Ana Bárbara: ¿quiénes la llaman por su nombre real?

Asimismo, la mexicana explicó que solo sus hermanas y su psicólogo la llaman Altagracia.