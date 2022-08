¿Cuánto pagan por las monedas más valiosas de Perú y dónde venderlas?

Las monedas antiguas, a pesar de su apariencia desgastada, pueden tener un valor mayor al de su tasa original. Muchas de ellas son muy cotizadas por coleccionistas que están dispuestas a pagar por ellas a un precio atractivo. Por ello, si tienes alguna moneda vieja, es preferible que no la gastes ni la botes, pues quizás valga más de lo que te imaginas.

El comercio numismático en Perú es bastante diverso, pues se pueden encontrar todo tipo de monedas con diverso valor. Si no sabes dónde puedes vender las tuyas, te mostramos a continuación lugares seguros y confiables en Lima en las que podrás realizar este proceso.

¿Dónde vender monedas en Perú?

Estos son algunos de los sitios donde podrás vender, así como comprar monedas antiguas peruanas.

Jirón Tambo de Belén

Por esta zona, se encuentran diversos puestos donde se venden y compran monedas. Muchos de los vendedores tienen amplia experiencia en este rubro y saben cuál es la valor de una moneda antigua.

En los alrededores del pasaje Tambo de Belén se encuentran diversos negocios numismáticos. Foto: Andrés Chimango/Youtube

Numismática de José Paz

Por el mismo Jirón Tambo de Belén, en Cercado de Lima, se encuentra pequeñas tiendas de negocios numismáticos. Uno de estos le pertenece a José Paz, cuya familia, Villavicencio, tiene años dedicándose a este rubro y es conocida por su fiabilidad.

El pasaje de la Plaza Francia

Por el pasaje conocido como ‘El mundo de los libros’ o también llamado ‘El pasaje de la Plaza Francia’, los sábados por la mañana y/o tarde suelen reunirse especialistas numismáticos, por lo que podrías ofrecer algunas de tus monedas antiguas. Por los alrededores, también se pueden encontrar diversos puestos como los de ‘Numismática Gonzales’ y ‘Tienda Numismática Jesús’.

Numismática Gonzáles es una de las tiendas más visitadas por los coleccionistas. Foto: Numismática Gonzáles/Facebook

Numismática Ostos

Ostos es una empresa con amplia experiencia que se dedica al estudio y comercio de la numismática desde hace años. Según su página oficial, no solo abarcan el mercado numismático de Perú, sino también de otros países. También está ubicada en el pasaje de Plaza Francia.

Sitios de Internet

En las páginas de compra y venta, también se pueden poner a la venta monedas antiguas. Algunas opciones son Mercado Libre, OLX y eBay. Aunque primero te recomendamos asesorarte con un especialista para que sepas el precio que debes colocarle a la hora de vender.

En diversos sitios web se pueden vender monedas antiguas peruanas. Foto: ebay

¿Cuánto pagan por las monedas más valiosas en Perú?

Si no tienes idea de cuánto puede llegar a costar tu moneda antigua, te enseñamos cuál sería su valor estimado.

Moneda de S/ 1 de 1991

Si bien en su momento se emitieron más de 35 millones de monedas de un sol de 1991, la pieza hoy en día tiene un mucho mayor, siendo de hasta 50 soles. No obstante, tiene que estar en un buen estado de conservación para que paguen por ese precio.

Moneda de un sol de 1991. Foto: Olx

Moneda de S/ 1 de 1995

Esta moneda no tuvo muchas emisiones, pues en total solo se acuñaron 1 100 000 de este ejemplar. Como es una de las más difíciles de conseguir y a la vez, es escasa, puede llegar a valer hasta 700 u 800 soles, solo si están en perfectas condiciones, de lo contrario, su valor solo sería 15 soles.

Moneda de 1 sol de 1995. Foto: Olx

Moneda de 20 céntimos de 1996

Una moneda de 20 céntimos de la década de los 90 puede llegar a valer hasta 3 o 4 soles. Respecto a la de 1996, puede llegar a costar hasta 8 soles si está en un buen estado; sin embargo, si es una que está sin circular y nunca fue utilizada, puede llegar a venderse hasta en 20 o 30 soles.

Moneda de 20 céntimos de 1991. Foto: Infobae

Moneda de 20 céntimos de 2006

En aquella época, la coyuntura económica no pasaba por un buen momento, por lo que la moneda de 20 céntimos de dicho año era una de las más utilizadas, haciendo que, en consecuencia, se deteriore con el uso. En la actualidad, su valorización lllega a los 100 soles.

Moneda de 20 céntimos de 2006. Foto: Infobae

La moneda más rara de Perú

Según el especialista numismático Jean Pierre Casafranca, existe una moneda extremadamente rara y casi imposible de conseguir, esta es la de 10 centavos, la cual salió en 1974 o 1976. La razón por la que no se emitieron muchas es porque no cuenta con año de acuñación, pues no tuvo una resolución de emisión, siendo un error del mismo BCR.

Aunque la entidad restringió su circulación, al final sí salieron y se lograron adquirir algunas. Por el año 2010, estas valían hasta 200 soles, sin embargo, con el paso del tiempo, ahora pueden llegar a costar cinco veces más.

La moneda de 10 centavos, cuya emisión se habría dado entre 1974 o 1976, es una de las más cotizadas. Foto: Infobae

Monedas de Plata en Perú

Otra de las monedas más buscadas es la de 20 centavos de 1879, ya que es el mismo año en el que ocurrió la Guerra del Pacífico, por lo que hoy en día tiene una alta cotización. En un mal estado no baja de 20 soles, pero si está en perfectas condiciones llegaría a un costo de 300 o 400 dólares.