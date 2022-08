¿Sabes qué significan los símbolos que están en las etiquetas de tus prendas?

En alguna ocasión seguramente te cruzaste con estos símbolos y quizá no los entendiste. Las etiquetas tienen un carácter universal; es decir, las representaciones significan lo mismo alrededor del globo terráqueo.

¿Has tenido una prenda muy delicada y no supiste cómo lavarla, por lo que recurriste a la etiqueta, pero no entendías los símbolos que allí figuraban? No te preocupes, en la siguiente nota conocerás los significados de cada uno de ellos.

¿Cuál es el significado de los símbolos que están en las etiquetas de tus prendas?

De acuerdo a diversos portales web, primero debemos conocer que los símbolos se reparten en cinco grupos. Estos son representados por una forma que varía de acuerdo a lo que quiere dar a entender.

De esta manera, ubicamos a:

Símbolo de lavado : un balde con agua

Uso de lejía : un triángulo

Secado : un cuadrado

Planchado : una plancha

Lavado en seco: un círculo.

Posteriormente, ya podremos enfocarnos en conocer sus particularidades. Así, al comprenderlas, podremos lavar, secar o planchar nuestras prendas como es adecuado y evitar deterioros del tejido o encogimiento de la ropa.

Los símbolos de la ropa se dividen en 5 grandes grupos. Foto: Freepik

Símbolos de lavado

Como ya hemos comentado anteriormente, este grupo viene representado por un balde con agua.

El significado básico es que puedes lavar tu ropa en la lavadora. En cuanto a las temperaturas que podemos usar, serán referidas las siguientes:

La temperatura de lavado también está indicada en las etiquetas. Foto: Mi Electro

Cuando veamos el símbolo de ropa extradelicada, tendremos que priorizar qué tipo de programa es el que mejor viene para nuestra ropa. Si no tenemos uno específico, lo ideal sería lavarlo en uno para prendas acrílicas que suelen ser más suaves.

A veces, en algunas etiquetas, en lugar de ver la temperatura de lavado, aparecerán unos puntitos dentro del balde. Estos signos van a indicar la temperatura máxima en la que puede lavarse esa prenda.

Por ejemplo:

Puede tener un punto o su equivalente en números, que sería 30°.

Si tiene dos puntos, significa que la temperatura máxima sería de 40°.

Si tiene tres puntos sería 50°. Cuatro puntos es el equivalente a 60°, cinco puntos serían 70° y seis puntos lo mismo que 95°.

Las temperaturas pueden ir indicadas con puntos. Foto: Mi Electro

Los significados restantes de los símbolos de lavado de las etiquetas son los siguientes.

Indicadores de lavados especiales. Foto: Mi Electro

Símbolos del uso de lejía

Este grupo es representado de manera primaria a través de un triángulo.

Por ejemplo, si vemos el triángulo vacío, significará que acepta todo tipo de blanqueadores. También hay algunas particularidades como las siguientes:

El triángulo con un aspa señalará que no debes usar blanqueadores.

El que contenga el “CI” dentro del triángulo quiere decir que podrás utilizar blanqueadores, pero colorados o lejía para ropa color.

El triángulo con dos paralelas en su interior indicará que solo es posible emplear lejías con base oxigenada.

El uso de lejía también está señalado en la etiqueta. Foto: Mi Electro

Símbolos de secado

En este caso, ubicaremos símbolos relacionados con un cuadrado. Estos sirven para indicar que puedes meter la ropa en la centrifugadora.

El símbolo del secado es representado con un cuadrado. Foto: Mi Electro

A estos seis elementos hay que añadir dos pares más que están relacionados, pero —en este caso— con el secado al aire libre.

Símbolos relacionados al secado al aire libre. Foto: Mi Electro

Símbolos de planchado

Aunque pueda resaltar la obviedad, el símbolo que se emplea no es otro que el de una plancha.

Sabiendo que este grupo se representa así, estas son las modificaciones que puedes ver en las etiquetas.

Símbolos de planchado. Foto: Mi Electro

Símbolos de lavado en seco

Aquí entra el último grupo de todos. Quizá este no sea tan importante para nosotros, ya que cuando lo identificamos, lo único que tenemos que pensar es en llevar nuestra prenda a una tintorería para que puedan lavarla sin problemas, pero sí servirá para reiterar el cuidado de nuestras prendas.

En ese sentido, debemos tener en cuenta:

La letra A significará que se pueden usar la mayoría de disolventes.

La letra F señalará una limpieza en seco de ropa delicada.

La letra P indica que se puede utilizar percloroetileno. Finalmente, si lleva la raya horizontal abajo es porque hay que lavar con mucha precaución.