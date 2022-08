¿Qué fue de la vida de Richard Swing, el cantante que causó más de una crisis durante el Gobierno Vizcarra?

Martín Vizcarra sigue siendo uno de los políticos más mediáticos en el Perú a raíz de su último presunto romance con la excandidata al Congreso Zully Pinchi, que originó la mediática canción de “Mi bebito fiu fiu”. Sin embargo, los escándalos del exmandatario anclaron durante 2020 a raíz de Richard Swing, un personaje que se autodenominó el hombre de confianza de Vizcarra Cornejo y fue determinante en la vacancia presidencial.

Durante el primer semestre de 2020, el Perú atravesaba una crisis sanitaria debido a la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, no era la única problemática en nuestra nación. En ese entonces, Richard Cisneros, el verdadero nombre de ‘Swing’, fue acusado de tráfico de influencias y negociación incompatible debido a los irregulares contratos que firmó con el Ministerio de Cultura mientras Martín Vizcarra era el presidente del Perú.

Tras aquella denuncia, Cisneros indicó que él era muy cercano a Martín Vizcarra, ya que lo asesoraba en su etapa de mandatario. Estas declaraciones fueron negadas por el ex jefe de Estado. No obstante, este capítulo fue fundamental para la vida democrática del país debido a que la oposición enfatizó este tema como caballito de batalla para lograr la vacancia presidencial.

¿Qué fue de la vida de Richard Swing?

Richard Cisneros, mejor conocido en el mundo artístico como Richard Swing, se encuentra en una disputa legal con Magaly Medina tras enviarle una carta notarial exigiendo las disculpas públicas de la conductora de televisión por supuestamente haberlo difamado al dar a conocer su contratación irregular en el Ministerio de Cultura.

“Queridas seguidoras y seguidores, he enviado la cuarta carta notarial a la señora Magaly Medina para que tenga a bien RECTIFICARSE de sus agravios en contra de mi honor y dignidad de ser humano, pero, una vez más, no lo ha hecho; y en vista de su renuencia, he autorizado a mis abogados que preparen y presenten las QUERELLAS que sean necesarias, agravio por agravio, en contra de la señora Medina, su productor el señor Patrick Llamo y el presidente del Grupo ATV, el señor Marcelo Cúneo. Nos veremos las caras en los tribunales”, escribió Cisneros a través de su cuenta de Instagram.

Por su parte, Medina respondió que el documento notarial está siendo revisado por los abogados de la casa televisora donde emite su programa.

“La carta notarial llegó al canal y los abogados están viendo el tema. Lo mío es hacer mi trabajo y en el caso de Richard Swing hicimos una investigación que provocó que el Congreso lo cite y responda cómo fue contratado por el Ministerio de Cultura. Ahora resulta que el investigado quiere voltear la tortilla y demandarme”, dijo la presentadora de televisión en diálogo con Trome.

Respecto al ámbito laboral, Cisneros no se ha referido sobre los cargos que podría estar desempeñando en la actualidad. Asimismo, en las últimas semanas, ha estado realizando labores sociales en diversos puntos sensibles de la capital peruana.