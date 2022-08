José Luis Pérez-Albela: “Se ha perdido el respeto a la calidad del sueño”

El doctor José Luis Pérez-Albela ha sabido mantenerse vigente en sus más de 33 años en el mundo televisivo y radial. El popular galeno, quien busca orientar a la población acerca de la importancia de una medicina preventiva, refiere que una de las recetas de su éxito y popularidad es amar lo que hace.

Otro de sus temas de interés, además, es la medicina natural, la cual ha sido plasmada en sus libros. Su última publicación fue “Vivamos más y mejor”, una investigación que busca resolver las dudas más frecuentes para lograr una sana longevidad. La República conversó con el también conductor y esto fue lo que nos dijo.

—Tiene más de 33 años en la televisión, ¿cómo ha hecho para seguir vigente con el paso del tiempo?

—Eso porque cuando tú amas lo que haces, cuando gozas, eso es vocación. Cuando vives el presente, integras tu cuerpo, mente y alma en una actividad, simplemente entras a un tiempo sin tiempo; tiempo sincrónico y estoy totalmente seguro de que los tiempos son más acelerados. Estamos en una fuerza centrípeta, entonces, una de las claves es el madrugar. Hasta los ateos dicen “el que madruga, Dios los ayuda”. (...) Uno ya debería estar aseándose antes de que amanezca, como quien goza con el primer rayo de luz, aunque no se vea el sol. (...) Es por ello que tenemos en Radio Felicidad un espacio que va desde las 4.00 a. m. hasta las 9.00 a. m..

—Para madrugadores...

—El tiempo es oro. Y ojo, los grandes inventos, en un 90%, han sido entre las 5.00 y 6.00 a. m.. A esa hora uno ya debería estar listo. Y ni siquiera hay tráfico, una maravilla. Te sobra el tiempo. Otro es enseñar con el ejemplo.

—Precisamente, muchos peruanos no hacemos eso: madrugar...

—Así es. Sobre todo, mira: se come muy tarde, entonces eso es bien peligroso, forma el hígado graso y te explico por qué. Está estudiado, según el biorritmo, que de 1.00 a 3.00 a. m., el hígado debe estar autorreparándose. (...) el hígado es una maravilla. ¿Qué pasa? La gente come 11 o 12 (...) eso es matarse de a pocos.

Si comes tanto, nunca vas a poder madrugar, pues. Porque ni digieres ni descansas. Es por eso que en las clínicas a los pacientes les damos de comer como decía Ghandi ‘antes de que oscurezca’. (...).

El sueño es lo más sagrado para vivir. Tú puedes estar siete días sin comer y te rejuveneces, pero siete días sin dormir, se apaga el cerebro como se apaga tu celular. Hay gente que no puede (no madrugar) porque no tienes otra chamba, otra actividad laboral. Se ha perdido el respeto a la calidad del sueño.

—¿Cómo inició en la televisión?

—Desde chico fui boy scouts, me encantó siempre investigarlo, curar, sanar todo. Soy deportista, estuve en la selección nacional de atletismo, fui campeón nacional dos veces y finalista en el Maracaná, entre uno de los ocho más veloces en Sudamérica. Entonces, siendo atleta, quería estudiar medicina deportiva (...), quería estudiar qué comían los chasquis y me dije “voy a estudiar Nutrición médica”, pero no hay la especialidad. Entonces soy un autodidacta, viajo por todo el mundo estudiando todos los alimentos que dan longevidad, energía y sanidad.

—Con base en su experiencia y a las investigaciones que ha realizado, ¿cuáles son las recomendaciones para tener un sueño reparador?

—Lo principal y fundamental es la higiene. A los médicos naturistas nos llaman médicos higienistas. Limpiamos intestinos, limpiamos el aura, que es la piel del alma. (...) Lo primero que hay que hacer es sacar la carga estática. ¿Cómo lo haces? Con un baño como hacen los japoneses.

La clave para dormir bien es comer temprano, moverse, comer poco y moverse después de comer unos 20 minutos.

—¿Considera que los peruanos nos preocupamos por nuestra salud?

—No, muy poco. Yo estoy más de cinco horas en Radio Felicidad, trato de dar conferencias en todos lados, estamos en todas las plataformas, pero la pandemia ahora ha originado un ‘sacudón’. (...) Después de la pandemia se ha despertado (el tema de la salud) porque la gente está asustada. Y aquí quiero aprovechar. (...) La gente está muy atemorizada y eso es muy peligroso; baja la inmunidad.

—Según su libro “Vivamos más y mejor”, Huancavelica y Lunahuaná son las zonas con más longevos. ¿Cómo las personas han llegado a alcanzar una edad considerable, teniendo en cuenta los índices de pobreza que hay en todo el país?

—Eso me llamó muchísimo la atención, que la ciudad más pobre del Perú sea la ciudad con más longevos. Lo fundamental es que nunca así no más trasnochaban. (...) En Huancavelica se encontró que no había geriatras, no había médicos. La alimentación es clave.

—¿Tiene proyectos en televisión? ¿Cómo va en ese aspecto?

—Estoy en ATV+ sábados y domingos a las 9.00 a. m.. Hacemos comida sana, practicamos yoga, entrevistas internacionales. Y en ATV Noticias me invitan con frecuencia, ayer estuve con Karina y Timoteo que están con su circo, lindo.