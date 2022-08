¿Quién es Karin Quijada, la primera mujer con discapacidad auditiva que obtuvo un doctorado en San Marcos?

Cuando acudía a sus clases presenciales, Karin Quijada, especialista en audición y lenguaje, acostumbraba sentarse adelante para leer los labios de los docentes. Con la llegada de la COVID-19, los centros universitarios comenzaron a dictar de forma virtual. Si bien no fue nada sencillo adecuarse a esta modalidad, para la joven nacida en Pasco nada es imposible. Hoy, es la primera mujer con discapacidad auditiva en obtener un doctorado en la exigente Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En palabras de su propio padre, ella “es una persona que tiene mucha fuerza de voluntad (...). Tantas barreras, tantos estereotipos, pero no la han tumbado; al contrario, la hicieron más fuerte”. En ese contexto, te contamos cuál es la historia de esta destacada profesional, quien el último viernes 5 de agosto se convirtió en doctora en Administración por la Decana de América.

¿Quién es Karin Quijada, la primera mujer con discapacidad auditiva en obtener un doctorado?

Karin Quijada Lovatto nació en la región de Pasco. Al culminar la secundaria, estudió Educación en un instituto y se especializó en Audición en lenguaje a fin de poder enseñar a menores con discapacidad auditiva, según información del portal oficial de la UNMSM.

Motivada por continuar con su formación profesional, ingresó en 2011 a la Decana de América y, posteriormente, obtuvo su licenciatura en educación. Eligió esta misma casa de estudios superiores para obtener su maestría. Adicional a esto, según información de su perfil de LinkedIn, en 2017 realizó un curso de especialización en Gestión Pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Karin Quijada obtuvo el grado de doctora en Administración en la UNMSM. Foto: Andina

Además, destaca por ser defensora de la comunidad sorda del Perú. Ella estudia desde 2019 Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Karin Quijada es becaria de la organización Deaf Legal Advocacy Worldwide (D-LAW), la cual ofrece becas para que personas sordas se conviertan en abogados y defiendan los derechos de esta población.

Karin Quijada se convierte en la primera mujer con discapacidad auditiva en obtener un doctorado

Este 2022, exactamente el último viernes 5 de agosto, consiguió un logro histórico. Ella se convirtió en la primera mujer con discapacidad auditiva en obtener un doctorado en la Facultad de Ciencias Administrativas en la UNMSM.

Quijada sustentó su tesis “Emprendimiento y la accesibilidad en la comunicación de la comunidad sorda del Perú 2020″. Su investigación fue aprobada con 19 de nota y fue catalogada como “excelente” por el jurado calificador. Conseguirlo no fue nada sencillo para Quijada, ya que tuvo que superar varios obstáculos para culminar sus estudios de doctorado.

“Me sentaba adelante, para leer los labios; tuve mucho apoyo de los docentes, quienes hablaban despacio. Cuando vino la pandemia fue un reto, porque no escuchaba lo que hablaban por el Meet, luego me fui adaptando a la tecnología, me ayudó mucho el subtitulado de la plataforma. Con mi asesor, el doctor Iván Vivanco Aquino, buscamos la manera de comunicarnos, aplicamos la estrategia de trabajar en el Drive, él me guiaba con el mouse. Me tuvo mucha paciencia”, declaró Quijada al área de prensa de la UNMSM.

Investigaciones de Karin Quijada

Karin Quijada también ha escrito artículos de investigación sobre la comunidad sorda en el Perú. Por ejemplo, en 2019 publicó un estudio denominado “Estrategias de comunicación de personas sordas con estudios en Educación Superior”.

En tanto, en 2021 investigó sobre la importancia del emprendimiento en la comunidad de personas con discapacidad auditiva en el Perú. Además, ha realizado diferentes talleres o cursos sobre la defensa de la población con discapacidad, la calidad de atención al ciudadano, la traducción y la interpretación del lenguaje de señas, entre otros temas similares.