¿Por qué las moscas se frotan las patas y se posan sobre la piel de las personas?

¿Alguna vez te has preguntado por qué las moscas se frotan las patas? Este gesto suele generar curiosidad en las personas, ya que da la impresión de que están armando un plan. Pero ¿qué tan cierto es esto? A continuación, te contamos su verdadero significado y por qué estos insectos se suelen posar sobre la piel de las personas.

Estos animales aparecen en los lugares menos higiénicos, como los botes de basura, los excrementos o incluso en los cadáveres de los seres vivos, lo que hace que muchas personas los consideren sucios y molestos.

¿Por qué las moscas se frotan las patas?

Las moscas se frotan las patas para limpiar sus extremidades. Debido a que tienen abundantes pelos, les resulta necesario hacer dicho gesto de forma constante, ya que tienen mucho que limpiar o deshechos que eliminar.

Este gesto también les permite poder “sentir mejor” su entorno, según detalló al medio The New York Times el entomólogo David Grimaldi. “Las moscas tienen receptores químicos no solo en sus pies, sino también en sus piernas”, indicó el especialista.

El experto agregó, además, que estos insectos “saborean” la superficie en la que aterrizan con los pies, por lo que es necesario que las mantengan aseadas.

¿Por qué las moscas se posan en la piel de las personas?

Las moscas se suelen posar en el cuerpo de las personas por el que calor que estos desprenden. Estas criaturas son de sangre fría y reciben calor solo de fuentes externas.

Adicional a esto, suelen sentirse atraídas por las partículas orgánicas. Así, la piel de una persona puede representar un “campo lleno de comida para ellas” al presentar transpiración o grasa, según información del portal de la marca de insecticidas Bloom.

Las moscas reciben calor de fuentes externas. Foto: captura de YouTube/Discovery

El peligro de las moscas con los alimentos

Según indicó Enrique Baquero, zoólogo y docente de Biología Ambiental y Biodiversidad dela Universidad de Navarra, al medio español El Universal, las moscas transfieren los microbios de los lugares que suelen frecuentar, como los cadáveres de animales o los botes de basura, a la comida.

En ese sentido, detalló que el problema surge cuando los microbios que transportan tienen contacto con alimentos no cocinados y, a su vez, estos se dejan en sitios que favorecen el crecimiento de bacterias. “Por ejemplo, fuera de la nevera”, detalló el experto al citado medio. Así, podrían llegar a causar incluso afecciones como la salmonela o el tifus.