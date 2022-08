¿Por qué Pedro Castillo quería viajar a Colombia y qué dijeron los congresistas?

El último jueves, el Congreso de la República rechazó el pedido del presidente Pedro Castillo para que se le permita viajar a Bogotá y presenciar la asunción de Gustavo Petro. La decisión fue respalda por 67 parlamentarios que votaron en contra de la solicitud del mandatario.

La mayoría de estos votos provinieron de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. En oposición, 42 escaños se mostraron a favor de otorgarle al jefe de Estado el permiso de salida del país, a parte de las tres abstenciones.

Los parlamentarios que negaron el pedido presidencial alegaron que el mandatario tenía que atender la crisis política del Gobierno luego de la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, la que obliga la recomposición del gabinete.

Asimismo, sostuvieron que el mandatario no está en la capacidad de representar al país en el exterior. Más aún, ante las denuncias de corrupción en contra de Castillo Terrones, alertaron de un posible peligro de fuga del jefe de Estado.

Al respecto, la congresista de Avanza País Adriana Tudela manifestó durante el debate del pleno que por los presuntos hechos irregulares en el que estaría inmerso el presidente Pedro Castillo la huida del mandatario es factible.

“La evidencia y los indicios que implican al presidente en actos de corrupción son abrumadores y abundantes; y en ese contexto el peligro de fuga se vuelve cada vez más real”, dijo.

Del mismo modo, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, indicó que el jefe de Estado debe atender la crisis del gabinete ministerial antes que salir del país.

“Hay crisis moral por los procesos de investigación. Hay crisis de gabinete, de gobernabilidad y también de gestión pública. Esa crisis tiene que ser atendida. Creemos vital que el presidente Castillo permanezca en el Perú”, apeló.

Por su parte, el presidente Pedro Castillo ha decidido enviar a la vicepresidenta, Dina Boluarte, en su representación al acto protocolar colombiano.