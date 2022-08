Jaime Bayly y la vez que mencionó a Diego Bertie en su libro: “Fue un homenaje a ti”

Diego Bertie murió tras caer desde el piso 14 de un edifico, en Miraflores, en la mañana de este 5 de agosto. Hasta el cierre de esta nota, aún se desconocen más detalles; no obstante, los bomberos indicaron que, cuando llegó al hospital Casimiro Ulloa, ya había fallecido.

En tanto, diversas figuras del espectáculo se pronunciaron al respecto y emitieron sus condolencias por la repentina muerte del intérprete de “Qué difícil es amar”.

Jaime Bayly a Diego Bertie sobre mención en su libro: “Fue un homenaje a ti”

Uno de los romances juveniles que recientemente estuvo en la palestra pública fue el de Diego Bertie con el periodista Jaime Bayly. Ante ello, ocurrieron muchos dimes y diretes. En esa línea, el esposo de Silvia Núñez del Arco respondió en su columna publicada en el diario La Nación. Incluso, reveló que su libro “No se lo digas a nadie” fue un sentido homenaje a la relación que ambos sostuvieron.

“Escribí sobre un actor que se parecía a ti... porque lo que vivimos juntos, que no fue menor, me pareció un combustible explosivo para encender el fuego sagrado del arte, de la literatura. No fue una agresión a ti: fue un homenaje a ti” , sentenció Bayly.

Diego Bertie falleció la mañana de este viernes 5 de agosto tras caer desde lo alto de un edificio. Foto: composición LR/Diego Bertie/Instagram

Diego Bertie afirmó que Bayly buscaba promocionar su libro

De igual manera, Diego Bertie acusó en aquella oportunidad a Jaime Bayly de querer promocionar sus libros con el romance que sostuvieron en el pasado.

Diego Bertie: hospital Casimiro Ulloa emite comunicado sobre muerte del actor

El hospital Casimiro Ulloa emitió comunicado en el que confirmó el deceso del actor y cantante, quien fue encontrado en horas de la madrugada en el estacionamiento de su residencia. Según información recogida por La República, el artista presentaba múltiples fracturas y heridas.

“Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4.10 a. m. ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento. El hospital José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor”, se lee en la misiva.

Diego Bertie: películas y series del actor peruano

Películas:

Ultra Warrior (1990)

Full Fathom Five (1990)

Reportaje a la muerte (1993)

Todos somos estrellas (1993)

Sin compasión (1994)

Bajo la piel (1996)

Muertos de amor (2002)

El bien esquivo (2001)

El atraco (2004 - Bolivia)

Muero por Muriel (2004)

Una sombra al frente (2005)

Los Andes no creen en Dios (2005 - Bolivia)

Piratas en el Callao (2005)

Desierto infernal

Batallas en silencio

Esto huele mal (2007)

Los Andes no creen en Dios (2007)

Que Difícil Es Amar (2018)

Telenovelas:

Rosa de América (1988)

El hombre que debe morir (1989)

Natacha (1990–1991)

Fandango (1992-1993)

Escuela de la calle: Pirañitas (1994)

Canela (1995)

Obsesión (1996)

Pisco Sour (1996)

La noche (1996)

Leonela, muriendo de amor (1997)

Cosas del amor (1998)

Amantes de luna llena (2000)

Cazando a un millonario (2001)

Vale todo (2002)

Eva del Edén (2004)

Decisiones (2005)

La ex (2006)

Yuru, la princesa amazónica (2007)

Tiempo final (2007)

Amas de casa desesperadas (2008)

Bermúdez (2009)

Los exitosos Gome$ (2010)

Hotel Otelo (2014)

Al fondo hay sitio (2015–2016)

El Cazafortunas (2015)

El regreso de Lucas (2016)

De vuelta al barrio (2017–2021).

Diego Bertie le hizo un pedido a Érika Villalobos antes de morir a los 54 años

“Me acabo de enterar recién, no puedo creerlo, últimamente había hablado mucho con él, habíamos tenido mucha comunicación, me había invitado a cantar en uno de sus conciertos”, señaló la aún esposa de Aldo Miyashiro.