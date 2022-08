Alejandro Trujillo Ospina, sicario apodado ‘Payaso’, fue hallado responsable material del crimen de la empresaria peruana Myriam Fefer en su residencia de San Isidro. El homicida llegó al Perú extraditado por la Policía de Argentina, país donde purgaba sentencia por extorsionar a un empresario, luego de confesar haber sido el actor material del asesinato de la madre de Eva y Ariel Bracamonte.

‘Payaso’ fue declarado y sentenciado; sin embargo, hasta el día de hoy aún no se tiene en claro quién es el autor intelectual. En un primer momento, se presumió de los hijos de la víctima. A continuación, conoce cuándo saldrá de prisión el asesino confeso de Myriam Fefer, Trujillo Ospina.

¿Cuándo saldrá de prisión el asesino confeso de la empresaria Myriam Fefer?

‘Payaso’ saldrá de la cárcel en noviembre de 2044 , mes en el que se cumplirá la condena de 35 años que le impuso en octubre de 2012 la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel por homicidio calificado por lucro. La cantidad de años en este caso no disminuyó, ya que Trujillo Ospina no se acogió al beneficio de la conclusión anticipada. La decisión del homicida confeso giraba en torno a que él sostenía que no mató a Myriam Fefer por encargo, sino que lo hizo al ser descubierto por la mujer cuando robaba en su casa. En aquella ocasión, también se resolvió que el sujeto pague una reparación civil de S/ 900 000 a favor de los herederos legales de la empresaria.

Alejandro Trujillo Ospina fue extraditado de Argentina en 2009, donde se encontraba recluido por extorsión. Las autoridades dieron con él luego de que, en uno de sus intentos por ganarse el respeto de otros presos, relatara deliberadamente los delitos que había cometido. Entre ellos resaltó que perpetró en el distrito de San Isidro, en Lima. Este era el asesinato de Myriam Fefer, sucedido el 15 de agosto de 2006.

Respecto al modus operandi de Trujillo Ospina, se supo, mediante el relato de su exsuegra, que se contactó con la Policía provincial Argentina, que ofrecía sus trabajos por correo electrónico. Con esos datos, los investigadores locales se contactaron con sus pares peruanos y, tras realizar pruebas de ADN con manchas de sangre que el sicario dejó en la habitación de Fefer, se constató que fue quien la mató.