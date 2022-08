¿Qué pasó con Giuliana Llamoja, la joven que apuñaló a su madre, y cómo se llevó el caso?

Giuliana Llamoja acaparó todos los medios de comunicación en 2005 por apuñalar a su madre más de 60 veces y acabar con su vida. Su caso conmocionó a la ciudadanía peruana en aquel tiempo, pues en ese entonces la joven apenas tenía 18 años de edad y el crimen resonó en el país.

La matricida fue detenida inmediatamente por el asesinato de su progenitora, María del Carmen Hilares Martínez, y posteriormente fue condenada a prisión. Aunque pasó algunos años recluida, poco tiempo después recuperó su libertad. Conoce, a continuación, a qué se dedica Giuliana Llamoja en la actualidad y qué pasó con ella después de salir de la cárcel.

Guiliana fue condenada a 20 años de prisión, pero tras una rebaja de la sentencia en 2007, logró salió de la cárcel en mayo de 2009 gracias al beneficio de la semilibertad. Foto: Giuliana Llamoja/Instagram

El asesinato de María del Carmen Hilares

El 5 de marzo de 2005 se registró un crimen que impactó a miles de peruanos. Giuliana Llamoja, una estudiante de Derecho, asesinó a su madre con 65 puñaladas en su vivienda ubicada en la calle Las Magnolias, en el distrito de San Juan de Miraflores. Según sus familiares y otras personas allegadas, la relación entre ambas nunca fue buena.

Durante la noche de aquel día, la joven estaba probándose una nueva prenda frente al espejo. Luego iba a salir con su enamorado de aquel entonces. Como su madre no aprobaba esta relación, le prohibió salir con él.

Según la manifestación policial, la universitaria dijo que su madre fue la primera en atacarla con un cuchillo de cocina. Sin embargo, según la joven, como logró arrebatarle el objeto filudo, pudo devolverle el ataque. Asimismo, Giuliana presentó pequeños cortes y laceraciones en los brazos.

“Fui a la cocina y le dije: ‘¡basta de insultarme!’. Entonces, ella cogió dos cuchillos y me los tiró. Uno se estrelló contra la pared y se rompió el mango, el otro cayó al suelo y también se rompió. La golpeé con la parte del mango del cuchillo que yo tenía, forcejeamos, chocamos contra la pared y con su espalda apagó el interruptor de la luz. Trataba de agredirme, pero me defendí. Luego ella dejó de moverse y cayó al piso”, indicó Llamoja.

Así pasaron dos horas, la joven no llamó a la Policía ni había pedido auxilio para su progenitora. Solo esperó a su hermano Luis para contarle todo. Posteriormente, Giuliana también confesó que la víctima había hallado un sobre con veneno para ratas y pensó que ella había intentado envenenarla. Después, la misma estudiante aceptó que lo había planeado, pero se arrepintió.

Giuliana Llamoja junto a las pruebas del homicidio a María del Carmen Hilares. Foto: Criminalia

El juicio de Giuliana Llamoja

La joven, quien en algún momento había ganado un concurso de baile en televisión y era una destacada estudiante, tuvo que ser procesada por el homicidio de su madre. Durante el juicio, no paraba de llorar y afirmó que los ataques contra María del Carmen Hilares fueron en defensa propia.

“No soy un monstruo. No tengo una mente siniestra. En ese momento no sentía que era mi madre, solo era una mancha negra que se abalanzaba sobre mí y quería evitar que me haga daño”, señaló.

A Giuliana le dieron 20 años de prisión y tenía que pagar una reparación civil de 30 mil nuevo soles a favor de los deudos de su madre. Según lo informes psiquiátricos, la joven tenía el complejo de Electra y una personalidad histriónica.

Giuliana Llamoja siendo llevada por la policía. Foto: Criminalia

Giuliana Llamoja, prófuga de la justicia

A la universitaria le redujeron la pena de 20 a 12 años. Los magistrados tomaron en cuenta que el arrepentimiento de Llamoja era sincero. También consideraron el momento del asesinato, pues en ese entonces ella recién tenía 18 años edad, por lo que la ley minimizaba sus delitos.

En 2009, tras estar recluida cuatro años en el penal de Mujeres de Chorrillos, Giuliana salió en semilibertad. Nadie la recogió y solo la directora del penal hizo los trámites de excarcelación. Le impusieron reglas de conducta como la prohibición de cambio de domicilio, continuar con su terapia psicológica, acreditar su ocupación laboral, no podía salir del país, entre otros.

En 2012, la joven no cumplió algunas de las restricciones mencionadas y se volvió prófuga de la justicia. Había rumores de que había escapada a Ecuador. No obstante, a pesar de que se encontraba desaparecida, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó revocar la orden de captura contra ella al no encontrar responsabilidad en la sentenciada, pues consideran que no transgredió las reglas de conducta.

Giuliana Llamoja en la actualidad

Una vez que salió libre, Giuliana Llamoja se dedicó a escribir poesía, apareció en algunos programas de televisión de ese tiempo y abrió un blog de poemas (el último data de 2011). También publicó un libro llamado “El amor y la vía láctea”, el cual incluso fue presentado en la Feria del Libro en 2010.

Página del perfil profesional de Giuliana Llamoja. Foto: Linkedin

Es así como en los últimos años no volvió a aparecer en medios de comunicación. Sus únicas presentaciones fueron en festivales de poesía y, según su perfil de Linkedin, actualmente se desempeña como abogada penalista y se encuentra estudiando una maestría en esta misma rama en la Universidad de Friburgo, en Alemania.

En sus redes sociales también publica fotografías de su estadía en el país alemán, lugar donde radica.