A pesar de que —muy lamentablemente— no es poco común ver noticias de crímenes y asesinatos en los medios, solo algunos de estos casos quedan marcados en el colectivo mental de la sociedad. Una de estos es el triste relato de Clímaco Basombrío, alias ‘Loco Martillo’, el cual trata de cómo un joven arruinó su propia vida y la de una inocente chica, con todo un futuro por delante.

El testimonio del propio Basombrío Pendavis, de 19 años en aquel entonces, es casi igual de escalofriante que la escena del crimen que dejó la tarde del sábado 7 de julio de 2001, en una casa en el barrio limeño de Chacarilla. El ‘Loco Martillo’ recibió una condena de 20 años de prisión por múltiples delitos contra la vida, el cuerpo y salud. Sin embargo, ¿qué se sabe de él en la actualidad?

Clímaco Basombrío y Alexandra Brenes. Foto: Captura Caretas

Una auténtica locura

Clímaco Basombrío era un chico aparentemente normal. Como estudiante del Colegio Santa María, era alguien muy apegado a la religión; particularmente, muy metido en la actividad pastoral de su alma mater. A pesar de que su vida cambió drásticamente con el fallecimiento de su padre -su máximo ídolo- cuando tenía 11, nada hacía pensar que él podría convertirse años después en el ‘Loco Martillo’.

De hecho, el día de la desgracia —hasta antes que esta — transcurrió con la cotidianeidad de una junta casual entre amigos de colegio en la casa de la familia Brenes Hagues. Clímaco Basombrío visitó a Sebastián, hermano mayor de Alexandra y excompañero de clases, para celebrar su ingreso a la USIL. Este tenía una banda de rock junto a su amigo Carlos Lescano, quien llegó para unirse a la celebración.

Luego de estar junto a sus amigos en la azotea del departamento (lugar donde iban a tocar), Clímaco Basombrío bajó por un vaso de agua y volvió a subir. Descendió una segunda vez para agarrar una corbata de Sebastián, y luego una tercera para hacer una llamada telefónica desde el cuarto de Alexandra. Al finalizar dicha acción, la chica de 16 años le pidió que le avise a la trabajadora del hogar, Ida Merino.

Él salió de la habitación y ahí se encontró con Merino, y también, desafortunadamente, con un martillo en uno de los peldaños de la escalera. El resto es historia: dejó en coma a Merino por algunos días, golpeó a Alexandra Brenes más de 40 veces hasta asesinarla, lastimó a Carlos Lescano en la cara con un adorno, y fue detenido luego entre Sebastián y el vigilante de la cuadra. Fue el inicio y fin del ‘Loco Martillo’.

¿Qué pasó con el ‘Loco Martillo’?

Clímaco Basombrío no negó el asesinato cuando la Policía lo capturó aquel día, en el distrito de Surco. De acuerdo al abogado que vio su caso, el ‘Loco Martillo’ declaró no saber qué sucedió, pero que mostró disposición de asumir las consecuencias. “Si es necesario, métanme a la cárcel o mátenme. No sé por qué lo he hecho, pero yo lo he hecho”, dijo en ese entonces.

Basombrío fue condenado el 12 de febrero de 2003 a 20 años de pena privativa de la libertad, con descuento de la carcelería que venía afrontando desde el 9 de julio de 2001. El décimo tercer punto considerado en su sentencia indicó que “el acusado es un sujeto imputable, con pleno conocimiento del carácter delictivo de su conducta, el mismo que se encontraba en condiciones de exigibilidad”.

Extracto de la sentencia de Clímaco Basombrío, que indica la duración de su condena. Foto: captura de RAE Jurisprudencia

De esta forma, según el documento oficial, la condena del ‘Loco Martillo’ tenía vigencia hasta el 8 de julio de 2021. Lo curioso de esta historia es que, a pesar de lo mediático que fue el caso en su momento, no hay información de conocimiento público sobre la vida de Clímaco Basombrío acerca de su liberación. De acuerdo a la sentencia, se asume que ya salió en libertad en silencio.